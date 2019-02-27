НАБУ відкрило кримінальне провадження після інформації про розкрадання у сфері оборони

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження після журналістського розслідування про розкрадання у сфері оборони.

У НАБУ зазначили, що детективи бюро вже досліджують у межах досудових розслідувань частину описаних журналістами «Bihus.info» подій.

«Щодо інших фактів можливого заволодіння грошовими коштами державних підприємств та державного бюджету України, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах, то 26.02.2019 детективи НАБУ внесли відомості до ЄРДР та розпочали досудове розслідування», – заявили в бюро.

Провадження відкрите за статтею 191 Кримінального кодексу України («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

25 лютого журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування«Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор.

Після цього Олег Гладковський попросив зупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони на час розслідування матеріалів, викладених журналістами. Речник президента України Святослав Цеголко заявив, що Петро Порошенко підтримав відсторонення Гладковського.

Ігор Гладковський, зі свого боку, заявив про намір позиватися до суду на авторів розслідування.