Комітет Ради проводить засідання щодо корупції в ОПК – трансляція

Комітет Верховної ради України з питання протидії і запобігання корупції 27 лютого проводить засідання, на якому планує розглянути оприлюднені у журналістському розслідуванні «Наші гроші» факти корупції у сфері оборони.

Як йдеться в повідомленні на сайті комітету, участь у засіданні візьмуть перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський, генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Павло Букін.

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Також на засідання запрошені керівники Рахункової палати України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро України, Державної фіскальної служби України, ведучий телепрограми «Наші гроші з Денисом Бігусом» Денис Бігус і журналіст Леся Іванова.

Радіо Свобода транслює засідання.

Команда журналістських розслідувань Bihus.Info (програма «Наші гроші») напередодні оприлюднила розслідування про незаконні операції під час закупівель в армії і причетність до цих схем оточення президента, зокрема сина першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, Ігоря.

«Укроборонпром» назвав оприлюднені дані маніпулятивними.

Олег Гладковський попросив відсторонити його від посади першого заступника секретаря РНБО, і президент задовольнив його прохання. Крім того, Петро Порошенко, за словами його речника, закликав правоохоронців розслідувати оприлюднені журналістами дані.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила про початок процедури імпічменту президента.