В «Укроборонпромі» повідомили про усунення з посад двох директорів

Державний концерн «Укроборонпром», що фігурує в журналістському розслідуванні про ймовірну корупцію в оборонній сфері, усунув із посад двох директорів оборонних підприємств.

«Директор ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова» Олексій Бабіч і директор ДП «Ізюмський приладобудівний завод» Сергій Філоненко відсторонені від своїх посад. Наголошуємо, що ДК «Укроборонпром» у рамках порушених кримінальних проваджень надає слідчим усю необхідну інформацію», – йдеться в повідомленні держконцерну.

В «Укроборонпромі» кажуть, що їхнє керівництво зацікавлене, аби усі провадження розслідували якомога швидше, а посадові особи, причетні до зловживань, були покарані.

Раніше сьогодні представники праворадикальних організацій та активісти ветеранського руху вийшли на протест під стіни «Укроборонпрому». Вони вимагали, серед іншого, припинити схеми із завищення вартості комплектуючих та їх закупівлі у Росії через посередників.

25 лютого журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Він нібито був причетним до контрабанди російських деталей для військової техніки. Згідно з розслідуванням, державні оборонні підприємства «Укроборонпрому» купували ці деталі у фірм-«прокладок» за цінами, завищеними в кілька разів.

Після цього Олег Гладковський попросив зупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони на час розслідування матеріалів, викладених журналістами. Речник президента України Святослав Цеголко заявив, що Петро Порошенко підтримаввідсторонення Гладковського.

Ігор Гладковський, зі свого боку, заявив про намір позиватися до суду на авторів розслідування.

У державному концерні «Укроборонпром» назвали маніпулятивнимрозслідування програми «Наші гроші» про незаконні операції під час закупівель в армії і причетність до цих схем оточення президента Петра Порошенка.