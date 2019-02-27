Луценко: підприємства оборонно-промислового сектора отримували деталі контрабандою з Росії

Підприємства оборонно-промислового сектора отримували деталі для техніки контрабандою з Росії, заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час брифінгу в Києві.

«За минулий рік за дорученням військової прокуратури ДФС провела додаткову перевірку усіх контрагентів цього підприємства – ТОВ «Оптимумспецдеталь» і ТОВ «Ренал» та встановила наступне: дійсно, підприємства військового комплексу, а також «Кузня на Рибальському», які готували певні вироби для підприємств оборони, отримували від ТОВ «Оптимумспецдеталь» і ТОВ «Ренал» продукцію в основному походження з країни-агресора, яка була доправлена в неустановлений слідством спосіб», – сказав Луценко.

Він додав, що «залізо» було поставлене на підприємства оборонного комплексу».

«Більше того, зустрічними перевірками ми встановили, що це «залізо» успішно було використано під час ремонту військової техніки та успішно показує себе в зоні військових дій у ході російсько-української війни», – зазначив Луценко.

Він заявив, що на початку 2017 року в ході обшуків у причетних до функціонування підприємства «Оптимумспецдеталь» були вилучені докази, які вказують на можливість розкрадання державних коштів в особливо великому розмірі.

«Після бездумного розпродажу військової техніки до 2014 року, є достатньо велика складність у ремонті бойової техніки підприємствами «Укроборонпрому», велика кількість вузлів та агрегатів виробляється виключно в Росії, і не може бути відтворена без мільярдних капіталовкладень на будь-яких підприємствах будь-якої частини світу», – пояснив Луценко.

25 лютого журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування«Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Він нібито був причетним до контрабанди російських деталей для військової техніки.

Згідно з розслідуванням, державні оборонні підприємства «Укроборонпрому» купували ці деталі у фірм-прокладок за цінами, завищеними в кілька разів, ішлося в телепрограмі.

Після цього Олег Гладковський попросив зупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони на час розслідування матеріалів, викладених журналістами. Речник президента України Святослав Цеголко заявив, що Петро Порошенко підтримав відсторонення Гладковського.

Ігор Гладковський, зі свого боку, заявив про намір позиватися до суду на авторів розслідування.