Гладковський-молодший подав до суду на журналістів-розслідувачів Бігуса та Іванову

Фігурант розслідування про корупцію в оборонній сфері син колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського Ігор звернувся з цього приводу до суду. Відповідна інформація оприлюднена на порталі «Судова влада».

Позов до Подільського районного суду Ігор Гладковський подав 4 березня.

Відповідачами у позові зазначені громадська організація «ТОМ 14», керівник програми «Наші гроші» Денис Бігус та журналіст-розслідувач Леся Іванова.

Увечері 4 березня журналісти «Бігус.інфо» оприлюднили нову частину свого розслідування про розкрадання в оборонній сфері. За їхніми даними, у 2016-2017 роках «Укроборонпром» контрабандою отримав російські деталі для ремонту казахських літаків «Ан-26», заплативши у сім разів більше від реальної ціни.

Як йдеться в розслідуванні, товар особисто замовляв голова «Укроборонпрому» Павло Букін у сина звільненого 4 березня першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Прибуток від угоди досяг 300 тисяч доларів.

Автори розслідування стверджують, що Олег Гладковський отримав «відкат» у розмірі 30 тисяч доларів, тоді як 10 тисяч доларів запропонували Букіну, який у той час був головою «Укрспецекспорту» і займався закупівлею деталей до літаків.

В «Укроборонпромі» назвали оприлюднену розслідувачами інформацію про завищення цін на прилади для «Ан-26» є некоректною.

Син екс-заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський, який також фігурує в розслідуванні журналістів, відповів відеозверненням у мережі і заявив про кампанію дискредитації проти нього і його батька.