Посадовців «Спецтехноекспорту» підозрюють у розтраті понад 55 мільйонів гривень – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про підозру 5 чинним і колишнім посадовцям «Спецтехноекспорту», причетних до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Згідно з повідомленням, підозру, зокрема, оголосили колишньому директору «Укрспецекспорт» (у складі «Спецтехноекспорт») та ще чотирьом чинним та колишнім високопосадовцям підприємства.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній директор ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», із залученням своїх заступників, директора департаменту та завідувача сектору цього підприємства, організував злочинну схему розтрати належних державі в особі державного підприємства «Завод 410 ЦА» коштів та виведення їх за кордон на користь іноземної юридичної особи», – йдеться в повідомленні САП на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що на виконання контракту з Міноборони Індії екс-директор «Спецтехноекспорту» залучив до його супроводження агента-посередника) – компанію з Об’єднаних Арабських Еміратів. На рахунок цього іноземного агента протягом 2015 року були перераховані державні кошти у сумі 2,2 мільйона доларів.

«Зібрані слідством докази свідчать про те, що згаданий посередник жодних послуг, пов’язаних з укладенням (організацією укладення) або подальшим виконанням вказаного зовнішньоекономічного контракту, не надавав», – повідомили у САП.

Наразі причетні до схеми особи, зокрема колишній та нинішній директори «Спецтехноекспорту», затримані. Посадовцям інкримінують «вчинення службового підроблення та умисної, з використанням службового становища за попередньою змовою розтрати майна, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави».

У САП заявили про підготовку клопотання про обрання затриманим запобіжних заходів, пов’язаних із триманням під вартою.

Раніше у Національному антикорупційному бюро повідомили, що його співробітники спільно з колегами із Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали кількох чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром».

25 лютого журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Він нібито був причетним до контрабанди російських деталей для військової техніки. Згідно з розслідуванням, державні оборонні підприємства «Укроборонпрому» купували ці деталі у фірм-«прокладок» за цінами, завищеними в кілька разів.

Після цього Олег Гладковський попросив зупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО на час розслідування матеріалів, викладених журналістами, та заявив про намір позиватися до суду на авторів розслідування.

У державному концерні «Укроборонпром» назвали в армії і причетність до цих схем оточення президента Петра Порошенка. 27 лютого «Укроборонпром» усунув із посад двох директорів оборонних підприємств – «Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені Морозова» та «Ізюмського приладобудівного заводу».

Президент України Петро Порошенко 4 березня доручив підготувати на 6 березня засідання Ради національної безпеки та оборони про реформування «Укроборонпрому». Він додав, що підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Так само його зняли з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.