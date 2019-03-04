Президент доручив підготувати на 6 березня засідання РНБО про реформування «Укроборонпрому»

Президент України Петро Порошенко доручив підготувати на 6 березня засідання Ради національної безпеки та оборони про реформування «Укроборонпрому».

«Ми вже давно планували провести засідання РНБО з питанням на порядку денному про реформування «Укроборонпрому» і посилення прозорості його діяльності, розширення урядового, парламентського і громадського контролю над діяльністю оборонного сектору. Вранці доручив секретарю РНБО Олександру Турчинову підготувати це засідання попередньо на середу», – сказав Порошенко під час поїздки до Миколаєва.

Він додав, що зранку 4 березня підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Так само його зняли з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

25 лютого журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування«Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського, Ігор. Він нібито був причетним до контрабанди російських деталей для військової техніки. Згідно з розслідуванням, державні оборонні підприємства «Укроборонпрому» купували ці деталі у фірм-«прокладок» за цінами, завищеними в кілька разів.

Після цього Олег Гладковський, якого називають соратником президента, попросив зупинити його повноваження першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони на час розслідування матеріалів, викладених журналістами. Речник президента України Святослав Цеголко заявив, що Петро Порошенко підтримав відсторонення Гладковського.

Ігор Гладковський, зі свого боку, заявив про намір позиватися до суду на авторів розслідування.

У державному концерні «Укроборонпром» назвали маніпулятивним розслідування програми «Наші гроші». Пізніше концерн усунув із посад двох директорів оборонних підприємств.