Уряд України має негайно профінансувати повний аудит «Укроборонпрому» – посольство США

Посол США в Україні Марі Йованович заявила, що уряд України має негайно профінансувати повний аудит підприємства «Укроборонпром» та розсекретити державне оборонне замовлення в максимально можливому обсязі. Про це вона заявила в Українському кризовому медіа-центрі у вівторок.

«Це сприятиме прозорості та боротьбі з корупцією в оборонному секторі. Закривати очі на корупцію в оборонному секторі означає виривати з рук відважних воїнів України їжу, медичну допомогу та зброю», – сказала Марі Йованович.

За її словами, влада має розслідувати і «дати хід» справам про корупцію в «Укроборонпромі» та в інших місцях.

5 березня представники державного концерну «Укроборонпром» провели прес-конференцію, де прозвітували про ситуацію в оборонному секторі. Зокрема, йшлося про інформацію, наведену журналістами-розслідувачами проекту «Наші гроші». У концерні заперечили, що оголошена напередодні підозра керівництву «Укрспецекспорт» про розтрату у 55,5 мільйонів гривень пов’язана з розслідуванням.