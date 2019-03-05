Підозра посадовцям «Спецтехноекспорту» не пов'язана з журналістським розслідуванням – «Укроборонпром»

У вівторок, 5 березня, представники державного концерну «Укроборонпром» провели прес-конференцію, де прозвітували про ситуацію в оборонному секторі, за який вони відповідають. Зокрема, йшлося і про інформацію, наведену журналістами-розслідувачами проекту «Наші гроші». Крім того, на запитання журналіста Радіо Свобода про те, чи пов'язане повідомлення про підозру від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури п’ятьом чинним і колишнім посадовцям «Спецтехноекспорту», причетним до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйона гривень із журналістським розслідуванням – у концерні заперечили. Згідно з повідомленням, підозру, зокрема, оголосили колишньому директору «Укрспецекспорт» (у складі «Спецтехноекспорт») та ще чотирьом чинним і колишнім високопосадовцям підприємства. 25 лютого журналісти «Bihus.info» опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Він нібито був причетним до контрабанди російських деталей для військової техніки. Згідно з розслідуванням, державні оборонні підприємства «Укроборонпрому» купували ці деталі у фірм-«прокладок» за цінами, завищеними в кілька разів.