НАБУ обшукало Гладковських та інших фігурантів розслідування Bihus.info

Національне антикорупційне бюро провело обшуки у колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського та його сина Ігоря. Про це повідомив 7 березня директор НАБУ Артем Ситник.

Слідчі дії стосуються ймовірних корупційних схем в оборонному секторі, про які раніше розповіли журналісти, вказав Ситник.

«Виходячи з того, що ми побачили в тих сюжетах (ідеться про розслідування Bihus.info – ред.), ми зареєстрували два кримінальні провадження. І сьогодні в рамках одного з них були проведені ряд обшуків, їх біля 20, в тому числі, за місцем проживання Ігоря і Олега Гладковських, Віталія Жукова, Андрія Рогози та інших громадян», – сказав Ситник.

Справа про кримінальну діяльність фірми «Оптимумспецдеталь» при поставці товарів для оборонної галузі «вийшла на фінал», повідомив 6 березня генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Після отримання остаточного акту податкової перевірки керівнику фірми було оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків на суму 26,6 мільйона гривень. Після експертизи переписки Рогози можливими стануть і підозри іншим фігурантам провадження», – написав Луценко у Facebook.

«Принагідно нагадаю, що у цій же справі Рогозі і двом його співучасникам – працівникам СБУ ще в 2018 році було пред‘явлене обвинувачення в шахрайстві, яке по зараз по суті розглядається в Печерському суді. Оцінка дій високопосадовців, директорів держпідприємств та пов’язаних з ними осіб по інших, корупційних статтях є виключною підслідністю НАБУ, яке веде відповідну справу з 2016 року», – додав генпрокурор.

25 лютого журналісти Bihus.info опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор.