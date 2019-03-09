У Києві біля будівлі АП сталася сутичка між представниками «Національного корпусу» та правоохоронцями

У Києві біля будівлі адміністрації президента України сталися сутички між представниками праворадикальної організації «Національний корпус» та правоохоронцями.

Учасники мітингу вимагали взяти під варту та арештувати рахунки фігурантів розслідування щодо розкрадання в «Укроборонпромі» – Ігоря та Олега Гладковських.

Пізніше праворадикали заявили про намір поїхати до Черкас, де перебуває з робочим візитом президент Петро Порошенко.

Офіційних даних, чи є постраждалі в сутичці, наразі немає.

25 лютого журналісти Bihus.info опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор.