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09 Березень 2019, Київ 18:06
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Відео бійки праворадикалів з поліцією під Адміністрацією президента

Відео бійки праворадикалів з поліцією під Адміністрацією президента
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У Києві біля будівлі адміністрації президента України сталися сутички між представниками праворадикальної організації «Національний корпус» та правоохоронцями. Група активістів у балаклавах та з жовтими пов'язками на руках намагалась прорвати кордон поліції, що охороняв будівлю Адміністрації президента. Під час сутички обидві сторони застосували газові балончики. Учасники мітингу вимагали взяти під варту та арештувати рахунки фігурантів розслідування щодо розкрадання в «Укроборонпромі» – Ігоря та Олега Гладковських.

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