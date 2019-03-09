«Кожну копійку, вкрадену з бюджету, в зубах принесуть» – Порошенко

Президент України Петро Порошенко, який також кандидує на виборах голови держави, заявив про необхідність протидії спробам інформаційних атак проти української армії і огородити її від спроб збагачуватися за рахунок військового бюджету.

Виступаючи в Черкасах на засіданні обласної ради регіонального розвитку, він, зокрема, заявив: «Критично важливим є прикрити армію від політиканів, які паплюжать п’ятирічні досягнення усього оборонно-промислового комплексу в надії на огульній критиці набрати собі хоч якісь передвиборчі бали. І огородити її від спроб чиновників-корупціонерів та нечистих на руку комерсантів збагачуватися за рахунок військового бюджету».

«Не дам. Кожен буде притягнутий до відповідальності. Вибачте за недипломатичну мову… – кожну копійку, вкрадену з бюджету, в зубах принесуть і повернуть до бюджету. По-іншому не буде», – заявив президент.

Говорячи про українську армію, він наголосив: «На жаль, не припиняються спроби вдарити по ній з тилу. Кожна «фейкова» новина, що деморалізує Збройні сили, яка сіє недовіру до них та всього оборонного комплексу, – це постріл по армії і постріл по державі. Напередодні виборів ці постріли почастішали і переросли в щільний обстріл».

Цього ж дня, 9 березня, представники праворадикальної партії «Національний корпус» і її напіввоєнізованого крила «Національні дружини» влаштували акції з вимогами взяти під варту фігурантів звинувачень проекту «Бігус.інфо» в розкраданні в оборонній промисловості Олега Гладковського, якого називають наближеним до президента Петра Порошенка, і його сина Ігоря, а також арештувати їхні рахунки. Акції відбулися в центрі Києва, потім біля будівлі адміністрації президента в Києві, а на самий кінець перебування Порошенка в Черкасах учасники акції дісталися і до цього міста, прибувши до місця виступу президента перед прихильниками в той час, коли він закінчив виступ і від’їжджав. В обох містах вони влаштували сутички з правоохоронцями. За повідомленнями Національної поліції, при цьому в Києві потерпіли троє силовиків (за іншим повідомленням двоє), в Черкасах п’ятнадцять.

У Міністерстві внутрішніх справ пообіцяли, що винних у спровокованому мітингарями з «Національного корпусу» вуличному насиллі під час сутичок із правоохоронцями в перебігу масових заходів у Києві і Черкасах буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Наразі через це відкриті кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу: за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і за ч. 4 ст. 296 (хуліганство).

Проект журналістських розслідувань «Бігус.інфо» наприкінці лютого заявив про розкрадання великих сум в оборонній сфері і про те, що безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор.

Ультранаціоналістична організація «Національні дружини», яка виступає різко проти чинної влади України, привернула до себе увагу низкою гучних акцій останнім часом – такими, як напади на табори ромів минулого літа чи недавні твердження, що її члени, які будуть спостерігачами на виборах президента 31 березня, вдадуться до сили, якщо, на їхню думку, правоохоронні органи будуть не у змозі припинити фальсифікації. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, зі свого боку, запевняв, що якщо такі спроби будуть, їх будуть рішуче і твердо припиняти; Центральна виборча комісія через ці заяви звернулася до Служби безпеки України і Національної поліції.

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