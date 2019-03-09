Кандидат Порошенко: 10 цитат за 5 років

Радіо Свобода робить огляди знакових цитат провідних кандидатів у президенти України протягом останніх п’яти років. Третій в огляді – чинний голова держави Петро Порошенко. Він став президентом 2014 року після перемоги Революції гідності. З того часу Порошенко зробив безліч заяв, зокрема – про обіг зброї, значення миротворчої місії для Донбасу і власні плани після виборів.

2014

«Ми не зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе»

Під час своєї інавгураційної промови 7 червня 2014 року Порошенко згадав полеглих Небесної сотні хвилиною мовчання, звернувся до жителів Донецької і Луганської областей, а також висловив думку, що, аби змінити країну, українці повинні змінитися самі.

«Ми не зможемо змінити країну, якщо не змінимо себе, своє ставлення до власного життя і до життя цілої держави. В тому, що Україна прийшла до кризи державності, є частка відповідальності кожного з нас. Хтось уважав нормою не сплачувати податки. Хтось розкошував за державний рахунок. Хтось голосував і мітингував за гроші. Хтось отримував незаслужені пільги і нагороди. А всі разом руйнували фундамент суспільної довіри, засади права й суспільної організації», – сказав Порошенко з трибуни Верховної Ради.

Шлях до змін на краще, додав він тоді, лежить через втілення в життя Угоди про асоціацію з Європейським союзом. Її Верховна Рада України і Європарламент ратифікували в червні 2014 року.

2015

«Вільний обіг зброї веде до хаосу»

У квітні 2015 року Порошенко давав інтерв’ю на власному «П’ятому» каналі. Ведучий спитав про готовність держави надати українцям право на збройний самозахист – ця петиція першою набрала необхідну кількість голосів для розгляду президентом.

На це голова держави відповів, що наявність пістолета не захистить, а завдання держави натомість полягає в тому, щоб унеможливити збройні напади – в тому числі з боку незаконних угруповань.

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«Коли СБУ у співпраці з іншими правоохоронними органами затримує до десяти диверсійних груп щотижня, це означає високу ефективність. Безпека в державі саме і полягає в тому, що, на мою думку, вільний обіг зброї веде до хаосу. Ефективні дії держави ведуть до порядку. І порядок – це те, чого сьогодні прагнуть, бажають люди бачити внаслідок ефективних дій влади», – сказав Порошенко.

«Я єдиний український президент, який передав свої активи»

Інтерв’ю, яке Петро Порошенко дав журналістові Deutsche Welle Тіму Себастьяну, не можна було назвати компліментарним. Поміж інших гострих питань Себастьян нагадав президенту про активи, які той обіцяв продати ще перед виборами. В тому числі – про фабрику в Росії. Порошенко відповів, що його російський бізнес почасти конфіскований, почасти – заарештований, тож продати його неможливо. Він сказав, що передав це питання трастовому фонду, так само як і інші свої підприємства.

«Вам може не подобатися моя відповідь, але я єдиний український президент, який передав свої активи до незалежного трастового фонду з гідною репутацією. Я думаю, що це по-європейськи, коли країна у стані війни і ніхто не хоче купувати бізнес: розділити бізнес та політику», – зазначив Порошенко.

Липецька кондитерська фабрика, що належала компанії Roshen, повністю припинила свою діяльність влітку 2017 року після тривалого періоду перешкод її діяльності з боку російської влади.

2016

«Як повернули Надію, так повернемо Донбас і Крим»

25 травня 2016 року стало відомо, що українська військова і народна депутатка Надія Савченко, яку захопили бойовики і яку з 2014 року утримували у російській в’язниці, звільнена і летить до Києва. Порошенко зустрівся з нею того ж дня і порівняв повернення Савченко додому з поверненням «надії на українську перемогу».

«Так, як ми повернули Надію, так ми повернемо Донбас, так ми повернемо Крим під український суверенітет. Надія стала символом гордості і нескореності – такої, якою є Україна, якою є українська жінка, якою є офіцер Збройних сил України», – сказав він, виступаючи перед журналістами з нагоди цієї зустрічі. Раніше, на початку 2016 року Порошенко заявляв, що серед завдань Києва на рік – повернення Донбасу під контроль України.

У березні 2018 року Верховна Рада позбавила Савченко мандата і надала згоду на притягнення її до кримінальної відповідальності. Її підозрюють у підготовці теракту з метою повалення чинної влади.

«Де ти, голубе сизий, взяв ці гроші?»

Електронне декларування стало однією зі складових антикорупційних реформ після Революції гідності. Восени 2016 року громадянське суспільство жваво обговорювало статки державних службовців – ті були змушені оприлюднити електронні декларації. Порошенко, виступаючи на Міжнародному економічному форумі у Львові, пообіцяв, що самим декларуванням справа не обмежиться.

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«Багато тих, хто зараз декларував, приписав собі кеш вдома, думаючи, що це нульова декларація, що це потім їм дозволить уникнути перевірки. Але ключова позиція – це підвести риску того, чого не робили 25 років. І далі забезпечити, щоб пояснили: де ти, голубе сизий, взяв ці гроші? Народ і суспільство мають це знати. І боротися треба не з багатими, як дехто думає, а зі злочинцями, які отримують квартири, вілли, машини, літаки, перебуваючи весь час на державній службі», – сказав він.

Свою електронну декларацію Порошенко оприлюднив 30 жовтня – в останній день, коли це можна було зробити.

2017

Про блокаду Донбасу: «Патріотизм – це не гасла вигукувати»

У грудні 2016 року група ветеранів бойових дій заблокувала транспортне сполучення з окупованими районами Луганської і Донецької областей. Вони вимагали від бойовиків звільнити полонених українських військових.

Порошенко акцію засудив – на засіданні Ради національної безпеки і оборони він пояснив свою позицію тим, що блокада не змусить незаконні збройні угруповання піти на поступки, натомість посилює зв’язок окупованих територій із Росією і послаблює українську економіку.

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«Справжній патріотизм – це не гасла вигукувати, а захищати інтереси громадян України. І негативний ефект блокади для всієї України абсолютно очевидний, але кардинально вплинути на окупантів вона не здатна. Через сотні неконтрольованих Україною кілометрів україно-російського кордону вони легко можуть отримати все, що їм треба, з Російської Федерації, і так само легко продати туди все, що їм треба. Пробні ешелони з українським вугіллям вже пішли з окупованих територій в Російську Федерацію», – сказав Порошенко, виступаючи перед членами РНБО.

Водночас він запропонував Раді тимчасово зупинити будь-яке транспортне сполучення з ОРДЛО, доки бойовики не звільнять українські виробничі потужності – перед тим у відповідь на блокаду вони заявили про конфіскацію українських підприємств, що перебувають в окупації. Таким чином блокада перейшла на державний рівень.

«Руки відрубаю»

Таку погрозу Порошенко озвучив на адресу тих, кого спіймають на корупції в сфері оборони. Це сталося після того, як восени 2017 року детективи НАБУ затримали заступника міністра оборони України і директора департаменту держзакупівель Міноборони за підозрою у причетності до розтрати понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для Міноборони.

«Нікому не дозволю красти в армії. Тим, хто буде красти в армії, руки відрубаю. Це позиція президента, бо армія є предметом моєї персональної турботи», – сказав президент, коментуючи скандал.

Цю фразу йому ще нагадають, зокрема, після публікації розслідування проекту Bihus.info про корупцію при закупівлі запчастин для військової техніки, до якої нібито причетний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (нині відсторонений).

2018

«Я зроблю все, щоб не допустити реваншу»

У лютому 2018 року Порошенко не дав однозначної відповіді щодо того, чи братиме участь у виборах як кандидат, проте запевнив у своєму намірі проголосувати.

«Я точно, сто відсотків, буду брати участь у президентських виборах – як виборець. Я точно буду голосувати. І буду голосувати в Україні, в Києві. Можу назвати адресу виборчої дільниці – це буде Будинок офіцерів. Я наголошую, що після виборів я точно буду жити в Україні в будь-якій ролі. І я абсолютно небайдужий до України. І я зроблю все, щоб не допустити реваншу», – сказав він під час прес-конференції.

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Президент додав, що «ще не програв у своєму житті жодної виборчої кампанії».

Про те, що він братиме участь у виборах і як кандидат, Порошенко заявив офіційно майже через рік – у січні 2019 року.

«Миротворці мають бути присутніми усюди»

Президент неодноразово заявляв про необхідність ввести миротворчу місію ООН на окупований Донбас. При цьому зустрічну пропозицію Росії розмістити миротворців лише на лінію зіткнення з окупованими територіями Київ відкидає.

«Миротворці мають бути присутніми усюди, включно з територіями, де Росія зберігає зброю, та на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону. Це б дуже швидко зупинило потік російських військ, зброї та амуніції», – заявляв Порошенко у вересні 2018 року.

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Згодом, виступаючи на 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН, голова держави назвав введення миротворчого контингенту «вирішальним фактором», який може покласти край конфліктові.

2019

«Господь попустить»

У січні 2019 року Петро Порошенко навідувався до регіонів із нагоди отримання Православною церквою України томосу про автокефалію. Протягом попереднього року він активно просував ідею отримання цього документу.

На одній із таких зустрічей у Черкасах чоловік, який назвався представником Організації роботодавців Черкаської області, спитав, коли Порошенко боротиметься з корупцією.

У відповідь Порошенко попросив його сходити до церкви.

«Сходіть до церкви, поставте свічку, бо ви невіруюча людина. Вас Господь попустить», – сказав президент.

Згодом, звертаючись до присутніх, він назвав співрозмовника провокатором і звернув увагу на те, що він говорить російською, а не українською.

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