Кандидатка Тимошенко: 10 цитат за 5 років

Радіо Свобода робить огляди знакових цитат кандидатів у президенти України протягом останніх п’яти років. Друга в нашому огляді – екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, яка висувається на президентське крісло втретє. Трохи більше ніж п’ять років тому вона була звільнена з в’язниці й повернулася до активного політичного життя. За цей час Тимошенко встигла висловитися проти ринку землі, підтримати Саакашвілі і домогтися скасування постанови Кабінету міністрів про ціну на газ. Ось що вона при цьому говорила.

2014

«Ми завжди будемо однією командою» – промова на Євромайдані

22 лютого 2014 року Юлія Тимошенко, щойно звільнена з Качанівської колонії, приїхала до Києва і виступила на майдані Незалежності, де тривала Революція гідності, перед мітингувальниками. Її промова тривала трохи більше за 20 хвилин.

Тимошенко закликала учасників Революції гідності залишатися на майдані, доки вони не переконаються, що нова влада виправдовує довіру, і попросила вибачення «за всіх політиків, немає значення, в яких вони партіях».

Наостанок вона сказала, що революція почала «новий рух у світі».

«На вас покладаються народи, які поки що перебувають під тиском авторитарних і диктаторських режимів. Ми з вами – на вірному шляху. Ми пам'ятаємо наших героїв. І ми завжди будемо з вами однією командою. Зараз я повертаюся до роботи. Я жодної хвилини не пропущу для того, щоб ви себе відчули щасливим на своїй землі. Слава Україні», – підсумувала Тимошенко.

2015

«Український газ – на потреби населення»

В травні 2015 року Тимошенко в ефірі «5 каналу» розкритикувала енергетичну політику нової української влади, зокрема завищені, на її думку, нормативи споживання газу для людей, які не мають лічильників. Також вона висловила переконання, що весь газ українського видобутку має йти на потреби українців.

Перше, що нам треба вирішити – це весь український газ на потреби населення і теплокомуненерго

«Український газ, який коштує 23,5 долари за тисячу кубічних метрів, в десять разів дешевший, ніж імпортний газ – російський, європейський, – який коштує 240 доларів за тисячу кубічних метрів. Беруть дешевий український газ, віддають ділкам, які в тіні продають його по 240, а народу України дають дорогий імпортований, в тому числі російський газ. Ось сьогодні ми це побачили: два мільярди кубічних метрів газу взагалі не враховуються, півтора – віддані ділкам, а ще практично шість мільярдів – узагалі у приватних структур... Тобто перше, що нам треба вирішити – це весь український газ на потреби населення і теплокомуненерго, тобто на тепло і на гарячу воду», – сказала Тимошенко.

До теми видобутку блакитного палива і ціни на нього вона неодноразово повертатиметься у своїх виступах, а обіцянка знизити ціну на газ стане частиною її передвиборчої агітації.

«Путіну не потрібен Донбас, йому потрібна дестабілізація»

31 серпня 2015 року Тимошенко виступила проти змін до Конституції щодо децентралізації влади. Вона аргументувала це тим, що такі зміни не сприятимуть посиленню місцевих громад та встановленню миру в Україні.

«Нас захоплюють по шматках, наше тіло рвуть по шматках. Тому що Путіну не потрібен навіть Донбас, йому потрібна війна в Україні, йому потрібна дестабілізація. Нам говорять, що після нашого неголосування ЄС і Сполучені Штати будуть якось не так на нас дивитися. Хай вони рахують у своїх нейтральних водах російські підчовни і рахують над собою безпілотні літаки і винищувачі Росії, і захищають себе разом з Україною. Тому наше сьогодні завдання – голосуванням проти повернути мирні переговори на правильний шлях, який дасть мир, а не ілюзію миру», – заявила Тимошенко з трибуни Верховної Ради.

Тоді вона і її фракція проголосували проти внесення змін до Конституції, однак їх все ж ухвалили.

2016

«Оприлюднення стенограми засідання РНБО – це злочин»

«Злочином» Юлія Тимошенко назвала оприлюднення записів із закритого засідання Ради національної безпеки і оборони від 28 лютого 2014 року. За її словами, стенограма, яку оприлюднив у лютому 2016-го народний депутат Борислав Береза, містила таємну інформацію, і її розголошення має каратися. Сама ж публікація, на думку лідер «Батьківщини», мала на меті відволікти увагу від «олігархічної контрреволюції».

«Їм треба абсолютно прикрити корупцію уряду, перемкнути увагу людей на інші речі і показати фальшивих героїв. Я можу вам сказати, що ніякої сенсації тут немає, крім того, що це є, на мій погляд, злочином, при чому тим, який точно буде рано чи пізно кримінальним чином розглянутий. Це те, що оприлюднили стенограму закритого засідання РНБО», – сказала Тимошенко.

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Згідно зі стенограмою, на початку російської анексії Криму та агресії на сході ніхто з членів РНБО, окрім виконувача обов’язків президента Олександра Турчинова, не підтримав ідею запровадження воєнного стану. Тимошенко, яка також була присутня, стверджувала, що «жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю».

«Тарифний геноцид»

Тимошенко неодноразово критикувала уряд за підвищення цін на природний газ, що веде до підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Восени 2016 року вона звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою скасувати постанову Кабінету міністрів №315, яка встановлювала єдину ціну на природний газ 6 879 гривень за тисячу кубометрів.

«Такий геноцид, який сьогодні влаштували людям, просто недопустимий. І особливо принизливо виглядає розстрочка, яку надає Гройсман (прем'єр-міністр України – ред.), необґрунтовано підвищуючи тарифи просто до небес. Розстрочка означає, що хоч у розстрочку, хоч діти, хоч онуки, але гроші будуть у людей вирвані. Ось такий цинізм і ницість – це сьогодні і є обличчя нашої влади», – заявила тоді журналістам Тимошенко.

Вже в березні 2019 року суд постанову Кабміну скасував. Уряд планує оскаржити рішення, повідомив прес-секретар Гройсмана Василь Рябчук.

2017

«Саакашвілі міг допомогти українській владі»

Тимошенко була єдиним українським топ-політиком, який вилетів до екс-голови Одеської державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі в Польщу перед його поверненням в Україну. У розмові з журналістом Радіо Свобода вона розкритикувала рішення президента Петра Порошенка припинити українське громадянство Саакашвілі.

«Люди з таким досвідом, як президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, могли би допомогти українській владі просто запобігти якихось помилок, зробити більш впевнені і вірні кроки… І я не можу навіть усвідомити, як можна було президента Грузії, якого запрошено було в Україну допомогти, якому було надано громадянство України, потім просто викинути за межі України, навіть не вибачившись», – сказала вона.

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Тимошенко додала, що не вважає правильним незаконний перетин кордону, проте не приймає і «брутальних методів», якими Саакашвілі і його прибічників видворяли з країни.

«Українська земля – безцінна»

2009 року тодішня голова уряду Юлія Тимошенко схвалила концепцію державної програми розвитку земельних відносин в Україні до 2020 року, яка передбачала запровадження ринку землі. Однак протягом останніх п’яти років вона виступала проти скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі.

«Зупиніться! Земля українська безцінна, а ринкова її вартість – 3,5 трильйони євро. Це 40 років ВВП країни. І якщо ви зараз розбазарите те, що вам не належить, під ваше хіхікання в залі, то судити вас буде народ», – заявила вона, зокрема, в грудні 2017 року з трибуни Верховної Ради, обстоюючи необхідність продовжити мораторій.

2018

«Порошенко веде переговори з «ЛНР» і «ДНР», щоб не проводити вибори»

Таку теорію лідер «Батьківщини» озвучила влітку 2018 року в ефірі програми «Доброго ранку, країно!», яку випускає ТРК «Ера». За її словами, Порошенко планував відмовитися від проведення чергових виборів президента, запровадивши воєнний стан.

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«Зараз розпочався глибокий переговорний процес із тими, хто нібито очолює «ЛНР» і «ДНР», тобто, по суті, із людьми, які сьогодні окупували частину України і Донбасу. І Порошенко хоче ініціювати початок великої війни. Він хоче, щоби були захоплені додаткові території України. Він хоче, щоби все горіло і все, по суті, палало, щоб війна вже розійшлася і пішла на найвищий рівень», – сказала Тимошенко.

Вона також заявила, що Порошенко і його оточення «мають достатньо близькі й дружні стосунки» з ватажками незаконних збройних угруповань. Її слова зацитували кілька проросійських онлайн-видань.

Зі свого боку в «Блоці Петра Порошенка» розкритикували заяви політикині і нагадали, що відповідальність за військову агресію на сході України лежить на Росії.

«Популізм – це служіння людям»

Влада використовує звинувачення в популізмі, щоб дискредитувати своїх критиків – таку думку Тимошенко, якій неодноразово закидали популістичні висловлювання, висловила на своєму форумі «Нова соціальна доктрина» у листопаді 2018 року.

«Будь-який крок до справедливості, будь-яке правильне виважене рішення в інтересах людини оголосили найстрашнішим первородним гріхом – популізмом. Хочеш знищити будь-яку розумну, але невигідну нинішнім клептоманам ідею, назви її популізмом. Хочеш дискредитувати політичного опонента, який став на сторону людей проти системи, оголоси його популістом», – сказала вона.

Лідер «Батьківщини» назвала популізм «мантрою корупціонерів» і нагадала, що воно походить від латинського слова populus – «народ». За її словами, цей термін означає «служіння людям».

2019

«Експеримент, несумісний з життям України» – у відповідь на запитання про Зеленського

У лютому 2019 року Тимошенко запитали про її ставлення до суперника на виборах президента України, коміка Володимира Зеленського. Політик відповіла, що великий вибір кандидатів – це ознака демократії. Втім, додала вона, після виборів країну або «піднімуть люди, які знають, як це зробити, або в черговий раз на виборах над Україною буде поставлено експерименти – Україна почне далі котитися в цю прірву».

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В такому разі, додала Тимошенко, відповідальність за наслідки ляже на виборців.

«Тому дуже уважно зважте. Кожен бюлетень, який ви будете опускати в скриньку, – це бюлетень або за розвиток, відродження, становлення України, або знову за експеримент, який несумісний з життям України», – сказала очільниця «Батьківщини».