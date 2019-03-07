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07 Березень 2019, Київ 09:01
Політика

Від футболу до яхти: чому радіють кандидати у президенти

«Президент UA»: кандидати у президенти виборчої кампанії 2019 року відповідають на однакові запитання Радіо Свобода

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Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із питань. Цього разу кандидати розповідають про те, чому вони найбільше радіють.

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:

Перемозі збірної з футболу

Євгеній Мураєв, народний депутат України,​висуванець партії «Наші»:

Найбільша радість завжди – це перемоги дітей, та, звісно, власні перемоги, навіть невеликі – над лінню, над маленькими страхами, над обставинами​

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Українській молоді, яка прагне знань та розвитку

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Посмішкам дітей. Вони завжди щирі

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Успіхам дітей, соратників, українців

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Коли всі навколо щасливі

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Можливостям заробляти гроші, і своїм власним, і загальнодержавним. Економічна свобода – це коли ви заробляєте стільки, скільки спроможні, і ніхто не обмежує ваш потенціал​

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Людському щастю

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей»:

Перемогам​

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Коли вдається долати найскладніші перешкоди

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Тому, що мене оточують унікальні неперевершені видатні українці

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль»:

Коханню, сім’ї та друзям

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Щирим усмішкам своїх дітей і просто людей. Думаю, що людина щаслива, коли вона сміється. Навіть коли цей сміх – крізь сльози, люди позбуваються болю

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Своїм дітям. Це моя найбільша радість і гордість у житті

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Людському щастю

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Коли всі діти збираються вдома

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Коли з’являється час вийти у море на парусній яхті

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Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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