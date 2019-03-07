Від футболу до яхти: чому радіють кандидати у президенти

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA» поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із питань. Цього разу кандидати розповідають про те, чому вони найбільше радіють.

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:

Перемозі збірної з футболу

Євгеній Мураєв, народний депутат України,​висуванець партії «Наші»:

Найбільша радість завжди – це перемоги дітей, та, звісно, власні перемоги, навіть невеликі – над лінню, над маленькими страхами, над обставинами​

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Українській молоді, яка прагне знань та розвитку

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Посмішкам дітей. Вони завжди щирі

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Успіхам дітей, соратників, українців

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Коли всі навколо щасливі

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Можливостям заробляти гроші, і своїм власним, і загальнодержавним. Економічна свобода – це коли ви заробляєте стільки, скільки спроможні, і ніхто не обмежує ваш потенціал​

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Людському щастю

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей»:

Перемогам​

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Коли вдається долати найскладніші перешкоди

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Тому, що мене оточують унікальні неперевершені видатні українці

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль»:

Коханню, сім’ї та друзям

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Щирим усмішкам своїх дітей і просто людей. Думаю, що людина щаслива, коли вона сміється. Навіть коли цей сміх – крізь сльози, люди позбуваються болю

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Своїм дітям. Це моя найбільша радість і гордість у житті

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Людському щастю

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Коли всі діти збираються вдома

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Коли з’являється час вийти у море на парусній яхті

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Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.