Чому не втримали Крим: стенограма РНБО від 28 лютого 2014 року

Чи готові були чинити опір російським «зеленим чоловічкам» дислоковані в Криму українські військові частини? Чого можна було сподіватися від кримської міліції і СБУ? Що радили робити українській владі «західні партнери» після захоплення російським спецназом кримського парламенту? Що пропонували і що вирішили робити тоді українські політики, на яких безпосередньо лежала відповідальність за збереження країни в умовах порушення суверенітету і територіальної цілісності? Відповіді на ці запитання можна знайти, прочитавши підготований Радіо Свобода короткий виклад змісту стенограми засідання РНБО від 28 лютого 2018 року.

Стенограма історичного засідання Ради національної безпеки і оборони від 28 лютого 2014 року дає можливість глибше зрозуміти обставини, які призвели до гібридної агресії та окупації Росією українського Криму.

Це засідання РНБО організовувалося в екстреному порядку для розгляду одного питання: «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України».

Проходило засідання прямо у стінах парламенту і більшість його учасників щойно приступили до виконання своїх повноважень.

Учасники:

Олександр Турчинов, голова Верховної Ради України (від 22.02.2014), а також, у зв'язку із втечею Віктора Януковича, виконувач обов'язків президента України та верховного головнокомандувача Збройних сил України, голова Ради національної безпеки і оборони.

Арсеній Яценюк, прем’єр-міністр України (з 27.02.2014)

Віталій Ярема, перший віце-прем'єр-міністр України (з 27.02.2014)

Ігор Тенюх, виконувач обов’язків міністра оборони (з 27.02.2014), 2006-2010 роки командувач ВМС України.

Валентин Наливайченко, голова Служби безпеки України (з 24.02. 2014)

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України (з 27.02.2014)

Віктор Гвоздь, голова Служби зовнішньої розвідки України (з 27.02.2014)

Андрій Дещиця, виконувач обов’язків міністра закордонних справ України (з 27.02.2014)

Олег Махніцький, виконуючий обов'язки генерального прокурора України

Андрій Парубій, секретар Ради національної безпеки і оборони України (з 27.02.2014)

Степан Кубів, голова Національного банку України (з 24.02. 2014)

Запрошені на засідання:

Юлія Тимошенко, лідер найбільшої фракції парламентської коаліції, колишній прем’єр-міністр України, 22 лютого 2014 року звільнена постановою Верховної Ради з ув’язнення внаслідок імплементації парламентом статті 19 Конвенції ООН проти Корупції, що декриміналізувала статтю, за якою була засуджена за президентства Януковича.

Андрій Сенченко, народний депутат, колишній віце-прем'єр з питань економіки і економічних реформ Автономної Республіки Крим.

Стенограма (скорочено, збережена мова оригіналу):

Турчинов: «Питання, яке сьогодні ми повинні обговорити, – це питання загрози нашій територіальній цілісності. Це питання фактично прямої агресії проти України сусідньої держави. Це питання сепаратизму, який штучно підтримується і розповсюджується на території України.

Я би просив зараз кожного керівника силових структур чітко проінформувати про ситуацію в АРК…»

Наливайченко: «Константинов і Аксьонов – ключові фігури Криму, які знаходяться в повній взаємодії з російськими військовими Чорноморського флоту Російської Федерації. Вони беруть участь в плануванні та здійсненні всіх провокацій…

Перший аспект, який є дуже загрозливим, – це повномасштабне використання військовослужбовців Російської Федерації.

Друге: перехід фактично на бік ворога і вчинення військових злочинів військовослужбовцями, спецпризначенцями «Беркут» та іншими правоохоронцями України, які служать або служили в Криму… Вони перейшли повністю в координацію військового вторгнення, яке намагається здійснити політичне і військове керівництво Росії.

Третій, надзвичайно небезпечний елемент, – це те, що аеропорти і інша транспортна інфраструктура Криму береться або під контроль, або блокується переодягненими, або вже не переодягненими військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації.

Четвертий елемент обстановки в Криму – масова підтримка населенням дій Російської Федерації.

Ми повинні не допустити стрільби та жертв серед мирного населення або військових Чорноморського флоту Російської Федерації, щоб військовий тиск російських і проросійських структур не знайшов жодного виправдання для встановлення повного військового контролю Російської Федерації над об’єктами інфраструктури, військовими частинами України, або взагалі над всією територією Криму.

Наші військові та силовики деморалізовані. Багато з них не сприймають нову владу та не готові виконувати накази, або взагалі зрадили присязі. Особливо складна ситуація в Військово-морських силах України. Є підписані рапорти, в тому числі й Командувачем ВМСУ, про відставку. Моральний і психологічний клімат у керівництві надзвичайно низький, якщо б не сказати, взагалі зрадницький.

Аваков: «У нас подали рапорти і керівник Севастопольського УМВС, і керівник Кримського УМВС. (далі – російською) Внутренние войска и ППС Симферополя пока несут службу, но противодействовать русским не будут. Кроме милиции мы имеем в Крыму порядка тысячи человек внутренних войск, которые, надеюсь, смогут выполнять приказы, ну, как минимум, сдаваться не будут.

Большинство населения Крыма занимает пророссийскую, антиукраинскую позицию. Мы устанавливаем связь с сотрудниками, которые не предали, но среди милиции таких очень мало.

Списки личного состава «Беркута», перешедшего с оружием на сторону агрессора, мы имеем и передаем прокуратуре для возбуждения уголовных дел».

Турчинов: «Скільки бійців «Беркута» зрадило присязі із зброєю?»

​Аваков: «Предварительно 67. Цифра неточна. Многие бежали в Россию, боясь криминальной ответственности».

Тенюх: Під прикриттям навчання збройних сил Російської Федерації відбувається концентрація російських військ вздовж всього україно-російського кордону. На Київському, Харківському і Донецькому напрямках вже сконцентровано 38 тисяч осіб, 761 одиниця збройної танкової техніки, 2200 броньованих машин, 720 артилерійських систем та систем залпового вогню, також до 40 ударних вертольотів і 90 вертольотів бойового забезпечення, та 90 літаків штурмової авіації.

В акваторії Чорного моря на бойове чергування вийшло 80 військових кораблів РФ.

Сьогодні відбулася розмова Командуючого військово-морськими силами з Командуючим Чорноморським флотом, який сказав: «Я не маю повноважень з Вами вести переговори, але скажу наступне: ми підемо до кінця. Всі війська приведені в повну бойову готовність. Якщо ви нам не будете протистояти, то крові не буде і все обійдеться мирно», – тобто ратував за повну здачу і капітуляцію та перехід на бік РФ.

Ті, хто захоплює об'єкти в Криму, це – спецназ, який пройшов бойовий вишкіл у гарячих точках Росії.

З метою відповідного реагування на загрози прошу дозволу привести наші Збройні сили у бойову готовність «ПОВНА».

Але щоб не було прямого військового контакту. Ми не готові до повномасштабної війни. Сьогодні у нас немає армії. Вона системно знищувалась Януковичем та його оточенням під керівництвом російських спецслужб.

Сьогодні ми зможемо зібрати зі всієї країни військове угрупування чисельністю біля 5 тисяч військовослужбовців, здатних виконувати бойову задачу. Їх можемо кинути в Крим, але це не вирішить проблему Криму. Ми їх там просто покладемо. А що робити з тисячами кілометрів кордону та підготовкою Росії до вторгнення? Коли зайдуть з ранку з боку Чернігівської області, то до вечора вже у Києві будуть!

Прошу дозволу щодо проведення масштабних військових навчань, тому що готовність більшості наших частин до виконання бойових завдань викликає великий сумнів.

Щодо Криму, там усіх нам підпорядкованих 15 тисяч. Готових виконати наказ щодо застосування зброї буде 1,5-2 тисячі максимум.

З російського боку в Криму, окрім сил Чорноморського флоту, йде постійне перекидання штурмових підрозділів збройних сил та спецназу ГРУ ГШ РФ. Вже зараз бойова компонента перевищує 20 тисяч осіб.

Дещиця: «Маємо намір зробити заяву про проведення консультацій на рівні міністрів закордонних справ в рамках Будапештського меморандуму. Я зустрівся сьогодні також з міністрами закордонних справ «Вишеградської четвірки». Всі висловлюють занепокоєння, але своїх планів і дій не повідомляють. Всі просять нас не робити поспішних кроків».

Яценюк: «Ми не готові до військової операції, на жаль, для нас. І це знають росіяни.

Необхідно, щоб терміново агресія Росії проти України була розглянута в Раді Безпеки ООН. Друге, ми відправили ноти та готуємо звернення Кабінету Міністрів про консультації в рамках Будапештського меморандуму. Третє, запропонувати формулу, як долучити ОБСЄ.

Якщо б у нас був варіант політичного рішення, то видається, що правильне політичне рішення було б – розпочати переговори з тими, хто представляє сьогодні незаконно обрану владу Криму з метою політичної стабілізації через прийняття Верховною Радою України нового Закону України «Про Конституцію Автономної республіки Крим»

Ярема: «Нами з'ясовано домінуючу позицію цивільного населення Криму. Коли відбувається ініціатива захоплення приміщень державних установ, вони говорять: «Коли у вас у Києві можна, а чому у нас в Криму не можна захоплювати». Тому хотів би звернутися до Секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Парубія максимально сьогодні звільнити приміщення, які захоплені Самообороною, для того щоб показати, що у нас діє закон і порядок ...

Арсен Борисович давав інформацію по цьому «Беркуту», який сьогодні зайняв оборону на «Перешийку» і перекрив Крим. Чому вони зорганізували ці блокпости? Це те, що вони побачили, як Сашко Білий в приміщенні обласної ради погрожував автоматом. Поки в Україні не буде діяти закон, поки будуть продовжуватись захоплення приміщень та майна так званими «патріотами», у ворогів України будуть сильні аргументи робити те ж саме.

Турчинов: «Яка теоретична можливість, враховуючи небезпеку для країни, активних консультацій з НАТО щодо вступу хоча б асоційованим членом?»

​Тимошенко: «Не можна говорити про термінове членство в НАТО, це викличе ще більшу агресію Росії».

Яценюк: «В Бухаресті в 2008 році саме через підписання Плану дій щодо членства відбулась дійсно військова агресія з боку Росії на території Грузії. Саме це зараз відбувається і з Україною. На превеликий жаль, наші західні партнери тоді відмовились.

Думаю, що жодна країна, в тому числі Будапештського меморандуму, не готові будуть зараз допомагати Україні. Вони тільки з Ірану і Афганістану вийшли і то не в повному обсязі. Тим більше, військовий конфлікт з Росією в центрі Європи... Нам прийдеться справляться виключно власними силами. І ще раз кажу: «Найбільше, що мене турбує, це стан Збройних Сил».

Турчинов: Я просив би Вас, Міністра внутрішніх справ, Генпрокурора і Міністерство оборони у закритому режимі відпрацювати технологію затримання злочинців і доставки їх до Києва, які є агентами по реалізації військової операції проти України. Тут не може бути зволікань і церемоній!

Махніцький: Там тільки незаконне привласнення владних повноважень...

Турчинов: Ні! Тут сепаратизм, тут тероризм, тому що вони співпрацюють з терористами, які утримують парламент Криму та захоплюють об'єкти».

Гвоздь: «Негайно треба посилити роботу засобів масової інформації. Ми повинні максимально зафіксувати, що роблять збройні сили Росії. І показати все. Коли агресія буде документально підтверджена, ми можемо сподіватися на підтримку».

Махніцький: «Генеральна прокуратура може надати інформацію про те, що відповідно до статті 1-ї закону про оборону всі події, які відбуваються в Криму, фактично їх можна кваліфікувати як збройний напад проти України. Є всі підстави до введення військового стану, наприклад в АРК».

Турчинов: «Я би хотів, щоб ми обговорили це питання. Я ще вчора вже дав команду підготувати проект Указу про введення воєнного стану…»

Ярема: «Військовий стан в цій ситуації нам не допоможе. Ми не маємо можливості його запровадити в Криму, ми не можемо залучати органи внутрішніх справ, яких на сьогодні немає, і також Службу безпеки, якої фактично не існує. Я не кажу вже про Армію. Все це треба створити, а потім говорити про введення якогось там стану».

Яценюк: «Нагадаю вам, як поступили росіяни в Грузії, – вони діяли як фашисти!.. Буде заява Росії зразу після введення військового стану «О защите граждан России и русскоязычного населения, которое имеет этнические связи с Россией». Це сценарій, який написали росіяни. І ми ліземо в цей сценарій!

Там буде етнічний конфлікт розпалений. І нас звинуватять, як центральну владу, в тому, що ми через «дьоргання м’язами», яких нема, спровокували конфлікт і кров в Криму. Росія зразу введе війська на материкову Україну. За інформацією міністра оборони, у нас немає сил Київ захистити.

У нас на казначейському рахунку взагалі немає грошей».

Кубів: «Нам потрібні серйозні хлопці, що мають військовий досвід: афганці та інші. Їх треба залучати до Збройних Сил, до МВС, до СБУ. Залучати патріотів, які пройшли Майдан. Я пропоную звернутися до офіцерів, звільнених у запас за останні три роки, вони створили асоціацію. Це є кадрові виховані люди, які зараз готові піти»

Гвоздь: «У нас дуже багато патріотичних хлопців, які підуть служити, а їх треба одягти в форму, дати зброю та навчити воювати. Кинути зараз не навчених хлопців на Крим неможливо, тому що там – озброєні найсучаснішою зброєю кадрові військові російської армії і їх на порядок більше. Це авантюра. їх там розстріляють і розчавлять танками. Це буде привід для введення військ в континентальну Україну. А у нас вже не буде навіть ким Київ захищати».

Турчинову подзвонив голова Держдуми Росії Наришкін.

Після розмови з ним Турчинов сказав: «Наришкін передав мені погрози від Путіна. Вони не виключають, як він сказав, прийняття жорстких рішень щодо України за переслідування росіян та російськомовних. Мабуть натякають на прийняття рішення щодо введення військ не тільки до Криму. Передав слова Путіна, що якщо загине хоч один росіянин, – вони оголосять нас військовими злочинцями і будуть переслідувати по всьому світу. Я відповів, що, розпочавши агресію проти України, вони вже стали злочинцями і будуть відповідати перед міжнародним судом. Так поговорили ...

Давайте завершувати обговорення!»

Тимошенко: «Я не хотіла виступати, але як лідер найбільшої партії коаліції не можу мовчати. Ціна сьогоднішнього рішення неймовірно висока, і ми не маємо права на помилку. Я провела консультації з найдосвідченішими людьми і можу сказати, що Путін хоче реалізувати абхазький сценарій і тільки чекає, аби ми дали йому привід.

Якби в нас був хоча б один шанс зі ста виграти в Путіна, я була б перша, хто б підтримав активні дії. Але подивіться, в якому стані зараз наша армія. Подивіться, чи можемо ми протистояти йому в Криму, де на порядок більше російських солдатів, найсучасніша зброя та повноцінні російські військові бази?

Я також розмовляла з нашими закордонними партнерами, і вони теж підтверджують – російські війська на кордонах, і просять не робити жодних рухів. Ми маємо їх послухати, бо без них ми абсолютно безсилі.

Тому ми маємо сьогодні благати все міжнародне співтовариство стати на захист України. Це наша єдина надія. Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю. Бо це означатиме програш.

Ніякого воєнного стану і активізації наших військ!

Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру».

Турчинов: «Ви пропонуєте нічого не робити?»

Тимошенко: «Маємо придумати якісь нестандартні ходи. Наприклад, запросити лідерів європейських країн на якийсь мирний саміт до Києва чи до Криму. Провести конференцію з питань миру».

​Наливайченко: «Інформація, що надходить нашими каналами, повністю підтверджує готовність Росії до введення військ, що концентруються вдовж нашого кордону.

І американці, і німці, – всі в один голос просять нас не починати будь-яких активних дій, бо, за даними їхніх розвідок, Путін використає це для початку широкомасштабного сухопутного вторгнення. Ми маємо почути західних партнерів, а їм потрібен час для ухвалення рішень».

Турчинов: «Якщо зважити рівень готовності російських військ на наших східних кордонах, то ми маємо зробити все, аби бути спроможними захищатися, росіяни будуть рахуватися лише з сильними».

Тимошенко: «Але в тому то й справа, що ми слабкі».

Турчинов: «Нам потрібна повна мобілізація країни, необхідно негайно почати перекидати наявні війська з Центру та Заходу на Схід та Південь. Це життєво необхідно!»

Тимошенко: «Ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи почнуть їхати по вулицям міст? Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом...»

Турчинов: «Ще більша паніка буде, коли на Хрещатику будуть російські танки. Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від Заходу. А для цього потрібно діяти. Тому я не можу не поставити на голосування РНБО рішення про запровадження в країні воєнного стану.

Хто «ЗА»? Ясно. «ЗА» – один Турчинов. Це означає, що рішення не прийнято.

У нас немає часу на бюрократичні зволікання та узгодження. Тому на підставі нашого обговорення прошу також негайно виконати мої протокольні доручення:

...відновлення боєздатності ЗСУ,

…мобілізація,

...передислокація військ,

…у випадку вторгнення використовувати всі наявні сили і засоби, у випадку штурму військових частин, з метою захисту життя військовослужбовців та забезпечення виконання поставлених завдань, використовувати зброю відповідно до вимог військових статутів…."