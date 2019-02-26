«Сьогодні 1825-й день окупації»: Джемілєв звернувся до кримчан

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв звернувся до кримчан на відкритті п'ятого міжнародного форуму «Окупований Крим: 5 років опору», який відбувається в Києві.

«Я маю спеціальне звернення до жителів Криму, тому що знаю, що те, що відбувається тут (у Києві – ред.), транслюється в Крим», – заявив Джемілєв.

Він нагадав, що після анексії Криму міжнародні інстанції неодноразово вимагали від Росії залишити Крим, але «всі ці резолюції Росією нахабно ігнорувалися».

У зв'язку з цим Джемілєв подякував США, Євросоюзу та іншим країнам світу за запровадження проти Росії санкцій у зв’язку з агресією щодо України.

«Окупація триває. Сьогодні 1825-й день окупації і трохи менше окупації східних регіонів нашої країни Донбасу і Луганська. Вже 13 тисяч людей у нас загинуло», – сказав лідер кримських татар.

Джемілєв процитував слова покійного американського сенатора Джона Маккейна, який у 2014 році називав Росію «бензоколонкою, яка намагається видати себе за країну».

Як повідомлять організатори, основна частина форуму пройде 27 лютого. Заплановані три панельні дискусії, під час яких обговорять інструменти боротьби за повернення анексованого Криму. Також у центрі уваги будуть порушення прав людини на півострові.

Очікується, що у форумі візьмуть участь представники Верховної Ради, уряду України, Адміністрації президента України, РНБО, Меджлісу кримськотатарського народу, дипломатичних місій та представництв, провідні міжнародні експерти, правозахисники, громадські організації.