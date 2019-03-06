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06 Березень 2019, Київ 11:50
Політика

Кандидат Зеленський: 10 цитат за 5 років

Комік, актор і віднедавна політик Володимир Зеленський

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Радіо Свобода робить огляди знакових цитат кандидатів у президенти України протягом останніх п’яти років. Перший у нашому огляді – лідер соціологічних опитувань Володимир Зеленський. У цитатах, які набули розголосу, він звертався до президента Росії Володимира Путіна, порівнював українську владу з порноакторкою і критикував її, зокрема, за заборону свого серіалу «Свати».

2014

«Не ставте на коліна, будь ласка, наш народ»

У березні 2014 року починалася анексія Криму і російська агресія на сході України. Володимир Зеленський, з’явившись в ефірі програми ТСН на телеканалі «1+1»​, звернувся до президента Росії Володимира Путіна.

«Шановний Володимире Володимировичу, не допустіть зі свого боку навіть натяку на військовий конфлікт. Тому що Росія і Україна – ми дійсно братні народи. Я знаю тисячі людей, які живуть в Росії, вони чудові люди. Ми одного кольору, в нас однакова кров, ми всі один одного розуміємо, незалежно від мови. Якщо ви хочете, я особисто, чесно вам кажу, якщо вам треба, я можу вас благати на колінах, але не ставте на коліна, будь ласка, наш народ», – сказав тоді Зеленський.

У тому ж своєму зверненні він також закликав екс-президента України Віктора Януковича «відійти вбік» і заявив, що чинна українська влада має «дати спокій» жителям українського сходу і Криму, які говорять російською.

2015

«Те, що немає Кіркорова на «Вечірньому кварталі» – це проблема Кіркорова»

У жовтні 2015 року ведуча програми «Світське життя» Катерина Осадча попросила Зеленського прокоментувати те, що у його шоу «Вечірній квартал» вже не з’являються російські артисти, зокрема й співак Філіп Кіркоров, із яким керівник «Студії Квартал-95» до того працював разом.

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«Те, що немає Філіпа Кіркорова у «Вечірньому кварталі» – це передусім проблема Філіпа Кіркорова. Тобто я вважаю, що життя, як мати на кухні, коли сіяла борошно, відсіює хороших людей від поганих. Ну як, хороших чи поганих – не хочу їх оцінювати. Я радий, що в продуктах нашої компанії йде відсів у бік хороших людей», – сказав артист.

До початку війни Володимир Зеленський нерідко бував у Росії. На фото: артист на вечірці на честь вручення російської народної кінопремії «Жорж», Москва, квітень 2013 року
До початку війни Володимир Зеленський нерідко бував у Росії. На фото: артист на вечірці на честь вручення російської народної кінопремії «Жорж», Москва, квітень 2013 року

Він додав, що не їздить у Росію і не спілкується з тамтешніми колегами за винятком окремих «адекватних людей», чиїх прізвищ не став називати.

«Я – в іншій професії»

В листопаді 2015 року на екрани вийшов перший сезон серіалу «Слуга народу» – в ньому Володимир Зеленський грає простого вчителя, якого несподівано обрали президентом України. Вже в грудні того ж року Катерина Осадча запитала актора, чи є в нього президентські амбіції.

«Я – не Робін Гуд, щоб прямо мітити «в яблучко» так далеко. Мітити (в президенти – ред.) я не можу. Я в іншій професії перебуваю», – відповів тоді Зеленський.

На зауваження, що в історії Сполучених Штатів були президенти, які до того працювали в кіно, він припустив, що такий сценарій можливий «хіба що як експеримент».

2016

«Акторка з фільмів для дорослих»

Виступаючи з комедійним номером у Юрмалі (Латвія), Володимир Зеленський назвав рівень української економіки «жебрацтвом» і пожартував про відносини України з кредиторами.

«Що стосується кредитування, то Україна, якщо чесно, між нами, нагадує акторку з німецьких фільмів для дорослих. Тобто, готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку. Якщо вам не шкода», – сказав він.

Аудиторія посміялася, проте жарт зрозуміли не всі. В бік артистів, і зокрема Зеленського, полетіли звинувачення в неповазі до рідної країни. Серед критиків – акторка Ірма Вітовська, політик Микола Томенко, оглядач Іван Яковина. А підприємець і викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар зазначив тоді, що «кварталівці» пожартували на тему, в якій «нічого не розуміють».

«Досить брати кредити»

Цим історія жарту не завершилася: Володимир Зеленський відповів на закиди на своїй Facebook-сторінці. Він пояснив, що його слова можна трактувати лише в одному ключі.

«Суть проста цієї репризи: досить брати кредити, за які відповідати нашим дітям, онукам і тим, хто житиме після нас і нестиме відповідальність за всі ті гидкі справи, які робимо ми. Ми – гордий народ, не жебраки», – написав Зеленський.

Крім того, на тлі скандалу «Студія Квартал-95» відмовилася від участі в пітчингу на отримання державного фінансування проекту «Повернення Гулівера». Проект претендував на 35 мільйонів гривень з державного бюджету.

2017

«Спершу поборіть своє кумівство» – про «Сватів»

Восени 2017-го Володимир Зеленський оприлюднив емоційне відео у відповідь на заборону російському актору, зірці серіалу «Свати», Федору Добронравову в’їжджати до України. Артист протестував проти ймовірної заборони і самого серіалу, який знімав «Квартал 95».

Федору Добронравову (праворуч) заборонили в’їзд до України на три роки за незаконне відвідування анексованого Криму
Федору Добронравову (праворуч) заборонили в’їзд до України на три роки за незаконне відвідування анексованого Криму

«Якщо завдання – просто забрати цей серіал в людей, ну то ви тоді напряму так і скажіть, а не вигадуйте різноманітні приводи, з якої причини робите і навіщо. Якщо комусь не подобається слово «свати», вам ближче слово «куми», це я теж можу зрозуміти. То ви спершу поборіть своє кумівство, а потім будете боротися з нашими «Сватами». Ви боретесь із тим, що людей об’єднує. Об’єднує мільйони телеглядачів усі ці довгі роки. Це – український серіал. Якого біса, хлопці, ви там узагалі щось пропонуєте?» – сказав він у відеозверненні до української правоохоронної системи.

«Хто крутить наперстки?»

Це запитання Зеленський поставив після того, як серіал «Свати» таки втратив прокатне посвідчення в Україні. Він опублікував відео, в якому грає у наперстки, символічно перекидаючи «серіал» від СБУ до Міністерства культури, а звідти – до Держкіно.

Під час гри «кулька», яка символізувала серіал, «зникла» з-під усіх трьох «наперстків», а Зеленський поставив запитання: «Хто крутить наперстки?», тобто хто стояв за діями державних органів, які заборонили серіал.

2018

Обмін посиланнями

У жовтні народний депутат Олег Барна нецензурно облаяв журналіста телеканалу «1+1» Ігоря Колтунова, коли той запитав його про кнопкодавство під час засідання Верховної Ради.

Наступного дня Зеленський оприлюднив звернення, в якому заявив: «Я думаю, що в особі цього журналіста він (Барна – ред.) послав на три літери всіх представників медіа. Тому, думаю, справедливо, що я – від усіх медіа з відповідним посланням. Ну, на три літери я не можу послати людину, це просто непристойно».

Він, однак, запропонував інше нецензурне звернення, з яким звернувся до народних депутатів. Ініціативу підхопили й інші відомі українці, наприклад, колега артиста Євген Кошовий і співачка Ольга Полякова, а також звичайні користувачі соцмереж.

Олігархи і деолігархізація

Велике інтерв’ю, яке Володимир Зеленський дав Дмитрові Гордону, було оприлюднене ще до того, як він заявив про участь у президентських виборах, проте певною мірою стало декларацією його передвиборчої програми. Поміж іншого, Гордон запитав, які його плани щодо деолігархізації і узаконення статків олігархів.

Зеленський відповів, що впевнений: олігархи готові легалізувати статки, але за певних умов.

«Існують ще два кроки – і вони також на це підуть. Їхні капітали в безпеці, зрозуміло, що нульова декларація. Не лише їм, тому що ми з тобою перераховуємо п’ять-десять людей, а таких людей в нас дуже багато, які багато заробили. Неважливо, 10 тисяч сховав у банку – 300 доларів заплати, свої 3%. Нема проблем, це нормально. До всіх ці правила можна застосувати. Єдине, я не певен, що ці правила можна застосувати до чиновників», – зауважив він, маючи на увазі нульову декларацію.

2019

«Контрабанду можна, Maruv – не можна?»

Цим порівнянням Зеленський прокоментував розслідування журналістів Bihus.Info «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. У розслідуванні, зокрема, йшлося про контрабанду з Росії запчастин для української військової техніки.

«Тобто контрабанду з Росією можна, «б/у-шні» запчастини в обмін на життя наших солдатів можна, цукерки можна, Maruv – не можна. Вибачте мене, але це кабздець», – сказав кандидат у президенти.

Так він порівняв використання російських запчастин, на яке вказує розслідування, із ситуацією навколо співачки Maruv (Анна Корсун), яка перемогла у національному відборі міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2019», проте не уклала договір із Суспільним мовником. Суспільний резонанс навколо неї був викликаний, зокрема, тим, що Корсун раніше виступала в Росії і планувала такі виступи й надалі.

«Зараз я зрозумів, що таке «армія, мова віра». Розікрасти армію, штучно розділити людей мовою, тому й віри вам немає. Тому кандидатів багато, когось, крім вас, оберемо», – сказав Зеленський.

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