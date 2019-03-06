Кандидат Зеленський: 10 цитат за 5 років

Радіо Свобода робить огляди знакових цитат кандидатів у президенти України протягом останніх п’яти років. Перший у нашому огляді – лідер соціологічних опитувань Володимир Зеленський. У цитатах, які набули розголосу, він звертався до президента Росії Володимира Путіна, порівнював українську владу з порноакторкою і критикував її, зокрема, за заборону свого серіалу «Свати».

2014

«Не ставте на коліна, будь ласка, наш народ»

У березні 2014 року починалася анексія Криму і російська агресія на сході України. Володимир Зеленський, з’явившись в ефірі програми ТСН на телеканалі «1+1»​, звернувся до президента Росії Володимира Путіна.

«Шановний Володимире Володимировичу, не допустіть зі свого боку навіть натяку на військовий конфлікт. Тому що Росія і Україна – ми дійсно братні народи. Я знаю тисячі людей, які живуть в Росії, вони чудові люди. Ми одного кольору, в нас однакова кров, ми всі один одного розуміємо, незалежно від мови. Якщо ви хочете, я особисто, чесно вам кажу, якщо вам треба, я можу вас благати на колінах, але не ставте на коліна, будь ласка, наш народ», – сказав тоді Зеленський.

У тому ж своєму зверненні він також закликав екс-президента України Віктора Януковича «відійти вбік» і заявив, що чинна українська влада має «дати спокій» жителям українського сходу і Криму, які говорять російською.

2015

«Те, що немає Кіркорова на «Вечірньому кварталі» – це проблема Кіркорова»

У жовтні 2015 року ведуча програми «Світське життя» Катерина Осадча попросила Зеленського прокоментувати те, що у його шоу «Вечірній квартал» вже не з’являються російські артисти, зокрема й співак Філіп Кіркоров, із яким керівник «Студії Квартал-95» до того працював разом.

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«Те, що немає Філіпа Кіркорова у «Вечірньому кварталі» – це передусім проблема Філіпа Кіркорова. Тобто я вважаю, що життя, як мати на кухні, коли сіяла борошно, відсіює хороших людей від поганих. Ну як, хороших чи поганих – не хочу їх оцінювати. Я радий, що в продуктах нашої компанії йде відсів у бік хороших людей», – сказав артист.

Він додав, що не їздить у Росію і не спілкується з тамтешніми колегами за винятком окремих «адекватних людей», чиїх прізвищ не став називати.

«Я – в іншій професії»

В листопаді 2015 року на екрани вийшов перший сезон серіалу «Слуга народу» – в ньому Володимир Зеленський грає простого вчителя, якого несподівано обрали президентом України. Вже в грудні того ж року Катерина Осадча запитала актора, чи є в нього президентські амбіції.

«Я – не Робін Гуд, щоб прямо мітити «в яблучко» так далеко. Мітити (в президенти – ред.) я не можу. Я в іншій професії перебуваю», – відповів тоді Зеленський.

На зауваження, що в історії Сполучених Штатів були президенти, які до того працювали в кіно, він припустив, що такий сценарій можливий «хіба що як експеримент».

2016

«Акторка з фільмів для дорослих»

Виступаючи з комедійним номером у Юрмалі (Латвія), Володимир Зеленський назвав рівень української економіки «жебрацтвом» і пожартував про відносини України з кредиторами.

«Що стосується кредитування, то Україна, якщо чесно, між нами, нагадує акторку з німецьких фільмів для дорослих. Тобто, готова прийняти в будь-якій кількості з будь-якого боку. Якщо вам не шкода», – сказав він.

Аудиторія посміялася, проте жарт зрозуміли не всі. В бік артистів, і зокрема Зеленського, полетіли звинувачення в неповазі до рідної країни. Серед критиків – акторка Ірма Вітовська, політик Микола Томенко, оглядач Іван Яковина. А підприємець і викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар зазначив тоді, що «кварталівці» пожартували на тему, в якій «нічого не розуміють».

«Досить брати кредити»

Цим історія жарту не завершилася: Володимир Зеленський відповів на закиди на своїй Facebook-сторінці. Він пояснив, що його слова можна трактувати лише в одному ключі.

«Суть проста цієї репризи: досить брати кредити, за які відповідати нашим дітям, онукам і тим, хто житиме після нас і нестиме відповідальність за всі ті гидкі справи, які робимо ми. Ми – гордий народ, не жебраки», – написав Зеленський.

Крім того, на тлі скандалу «Студія Квартал-95» відмовилася від участі в пітчингу на отримання державного фінансування проекту «Повернення Гулівера». Проект претендував на 35 мільйонів гривень з державного бюджету.

2017

«Спершу поборіть своє кумівство» – про «Сватів»

Восени 2017-го Володимир Зеленський оприлюднив емоційне відео у відповідь на заборону російському актору, зірці серіалу «Свати», Федору Добронравову в’їжджати до України. Артист протестував проти ймовірної заборони і самого серіалу, який знімав «Квартал 95».

«Якщо завдання – просто забрати цей серіал в людей, ну то ви тоді напряму так і скажіть, а не вигадуйте різноманітні приводи, з якої причини робите і навіщо. Якщо комусь не подобається слово «свати», вам ближче слово «куми», це я теж можу зрозуміти. То ви спершу поборіть своє кумівство, а потім будете боротися з нашими «Сватами». Ви боретесь із тим, що людей об’єднує. Об’єднує мільйони телеглядачів усі ці довгі роки. Це – український серіал. Якого біса, хлопці, ви там узагалі щось пропонуєте?» – сказав він у відеозверненні до української правоохоронної системи.

«Хто крутить наперстки?»

Це запитання Зеленський поставив після того, як серіал «Свати» таки втратив прокатне посвідчення в Україні. Він опублікував відео, в якому грає у наперстки, символічно перекидаючи «серіал» від СБУ до Міністерства культури, а звідти – до Держкіно.

Під час гри «кулька», яка символізувала серіал, «зникла» з-під усіх трьох «наперстків», а Зеленський поставив запитання: «Хто крутить наперстки?», тобто хто стояв за діями державних органів, які заборонили серіал.

2018

Обмін посиланнями

У жовтні народний депутат Олег Барна нецензурно облаяв журналіста телеканалу «1+1» Ігоря Колтунова, коли той запитав його про кнопкодавство під час засідання Верховної Ради.

Наступного дня Зеленський оприлюднив звернення, в якому заявив: «Я думаю, що в особі цього журналіста він (Барна – ред.) послав на три літери всіх представників медіа. Тому, думаю, справедливо, що я – від усіх медіа з відповідним посланням. Ну, на три літери я не можу послати людину, це просто непристойно».

Він, однак, запропонував інше нецензурне звернення, з яким звернувся до народних депутатів. Ініціативу підхопили й інші відомі українці, наприклад, колега артиста Євген Кошовий і співачка Ольга Полякова, а також звичайні користувачі соцмереж.

Олігархи і деолігархізація

Велике інтерв’ю, яке Володимир Зеленський дав Дмитрові Гордону, було оприлюднене ще до того, як він заявив про участь у президентських виборах, проте певною мірою стало декларацією його передвиборчої програми. Поміж іншого, Гордон запитав, які його плани щодо деолігархізації і узаконення статків олігархів.

Зеленський відповів, що впевнений: олігархи готові легалізувати статки, але за певних умов.

«Існують ще два кроки – і вони також на це підуть. Їхні капітали в безпеці, зрозуміло, що нульова декларація. Не лише їм, тому що ми з тобою перераховуємо п’ять-десять людей, а таких людей в нас дуже багато, які багато заробили. Неважливо, 10 тисяч сховав у банку – 300 доларів заплати, свої 3%. Нема проблем, це нормально. До всіх ці правила можна застосувати. Єдине, я не певен, що ці правила можна застосувати до чиновників», – зауважив він, маючи на увазі нульову декларацію.

2019

«Контрабанду можна, Maruv – не можна?»

Цим порівнянням Зеленський прокоментував розслідування журналістів Bihus.Info «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. У розслідуванні, зокрема, йшлося про контрабанду з Росії запчастин для української військової техніки.

«Тобто контрабанду з Росією можна, «б/у-шні» запчастини в обмін на життя наших солдатів можна, цукерки можна, Maruv – не можна. Вибачте мене, але це кабздець», – сказав кандидат у президенти.

Так він порівняв використання російських запчастин, на яке вказує розслідування, із ситуацією навколо співачки Maruv (Анна Корсун), яка перемогла у національному відборі міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2019», проте не уклала договір із Суспільним мовником. Суспільний резонанс навколо неї був викликаний, зокрема, тим, що Корсун раніше виступала в Росії і планувала такі виступи й надалі.

«Зараз я зрозумів, що таке «армія, мова віра». Розікрасти армію, штучно розділити людей мовою, тому й віри вам немає. Тому кандидатів багато, когось, крім вас, оберемо», – сказав Зеленський.

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