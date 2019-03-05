Підтримка Коломойського лише шкодить Зеленському, але йому сприяє невдоволення Порошенком – західні коментатори

Це ще один сигнал про численні проблеми України як держави, що контролюється олігархами

Схвальні відгуки олігарха Ігоря Коломойського про кандидата у президенти Володимира Зеленського, якого пов’язують із суперечливим українським бізнесменом, є ілюстрацією проблем, із якими стикається Україна як держава, контрольована олігархами. Про це заявив онлайн британський економіст, експерт із питань Східної Європи Тімоті Еш.

«Краще б Коломойський мовчав про підтримку Зеленського. Заява про підтримку з його боку навряд чи знаходить відгук у прихильників реформ в Україні. Натомість це ще один сигнал про численні проблеми України як держави, що контролюється олігархами, «захоплена» ними», – відзначив Еш.

Раніше бізнесмен Ігор Коломойський заявив в інтерв’ю британській медіакомпанії BBC, що кандидат у президенти України Володимир Зеленський є «певним символом».

«Зеленський – це не персоналія, це певний символ – символ зміни поколінь. Україна потребує не одного Зеленського, а мільйонів зеленських», – сказав Коломойський.

Як відзначає Радіо Свобода, Зеленського звинувачують у зв’язках із Коломойським. Актор заявив в інтерв’ю BBC, що не є «іграшкою в руках Коломойського». Він також заявив, що не буде зупиняти розслідування проти бізнесмена, які ведуться в Україні.

Між тим у нідерландському виданні Raamoprusland.nl вийшла стаття оглядача Леоніда Рагозіна, який пише, що популярність пов’язаного із Коломойським кандидата вказує на те, що значна частка населення України відкидає виборче гасло президента України Петра Порошенка «Армія, Мова, Віра». На думку російського журналіста Рагозіна, українцям чужий «етнонаціоналізм» Порошенка.

«Зеленський органічно вийшов на позицію лідера виборчих перегонів, всмоктавши підтримку тих українців, які почувають себе відчуженими через войовничий націоналізм, який обстоює Порошенко. Це в основному російськомовні з південного сходу країни, а також молодші виборці, яких нудить від усе більшого розриву між революцією Майдану і похмурою реальністю надзвичайно бідної і досі переважно нереформованої пострадянської країни, якою зараз є Україна», – пише Рагозін.

Автор лишає відкритим питання, чи може популярна кандидатура Зеленського насправді сприяти переобранню Петра Порошенка на повторний термін.

На думку Рагозіна, можна уявити ризик, що Зеленському «відведено роль» втратити набуту перевагу і у другому турі віддати перемогу Петрові Порошенку. Прикметно, що Рагозін не деталізує, яким чином Зеленський (у разі виходу у другий тур виборів) розтратив би значну перевагу над Порошенком та/або з власної волі віддав би перемогу чинному президентові.

За результатами численних опитувань громадської думки в Україні, Володимир Зеленський нині очолює передвиборчі перегони в Україні.

Окремі оглядачі на Заході висловились щодо Зеленського критично. Так, міжнародний аналітик Алекс Кокчаров пише, що вважає Зеленського «маріонеткою Коломойського».

«У нього немає сильної ідеологічної платформи і дуже розмиті погляди на незалежність України. Це грає на руку цілям Путіна», – твітує Кокчаров, аналітик із Росії, що працює в Лондоні.

Кандидатура Зеленського викликає і симпатію у США. Днями на сайті аналітичного центру Atlantic Council вийшла стаття американської журналістки Даян Френсіс. Остання пов’язала чинного президента України із відсутністю реформ і корупцією у країні.

Натомість Зеленський, на її думку, вже прислужився реформам в Україні.

«Зеленський – досвідчений і успішний бізнесмен, чий хіт «Слуга народу» надав глядачам разючий путівник по корумпованих правителях України, але також і сценарій для реформ», – писала Френсіс.