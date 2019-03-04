Незвичний шлях коміка до президентських перегонів – в чому він полягає?

Відомий український комік Володимир Зеленський веде досить нетрадиційну для українців передвиборчу кампанію. І, здається, вона допомогла йому піднятися на вершину опитувань громадської думки.

Володимир Зеленський – відомий український комік, чий низький голос легко впізнати –звертається до своїх 2,7 мільйонів підписників в Instagram прямо з камери свого смартфона: «Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума чи армійського друга? Чому так відбувається вже 28 років?».

Потім Зеленський пропонує унікальне рішення: створити «команду мрії»: «Пропонуй, хто, на твою думку, повинен бути прем’єр-міністром України, генеральним прокурором, головою СБУ, міністром закордонних справ, міністром оборони. Зробимо це разом».

Можливо, ще рік тому таку пропозицію сприйняли б як ще один з жартів Зеленського. Але сьогодні це не привід для жартів.

Це момент відтворення мистецтва в реальному житті: 41-річний комік Зеленський, який зіграв у популярному серіалі шкільного вчителя, який стає президентом, в реальному житті очолює рейтинги кандидатів у президенти у передвиборчих перегонах.

Перший тур голосування має відбутися 31 березня. У виборчих бюлетенях зареєстрована рекордна кількість кандидатів – понад 40. Опитування вказують на те, що навряд чи хтось із них отримає переважну більшість голосів у першому турі, необхідну для перемоги. В такому випадку переможці першого туру зустрінуться 21 квітня.

Ставки високі – можливо, навіть виживання країни, втягнутої в економічні проблеми, корупцію і війну з підтримуваними Росією бойовиками, яка триває вже майже п’ять років.

«Він слухає»

За українськими мірками, стиль передвиборчої кампанії Зеленського, яка базується на гастролях з його комедійною трупою і зверненні до прибічників за допомогою відеороликів у соціальних мережах, є дуже незвичним.

Але українці глибоко незадоволені старими лідерами, які не змогли втілити в життя важливі реформи. Виборці прагнуть бачити свіжі обличчя, що, за словами спостерігачів, як раз може привести Зеленського до президентства.

«Можна назвати те, що він робить, популізмом, але українці хочуть когось, з ким вони мають якийсь зв’язок», – зауважив в коментарі Радіо Свобода позаштатний науковець Центру Карнеґі Балаш Ярабік, дослідження якого особливо зосереджені на Україні.

На думку Ярабіка, «краудсорсинг» складу потенційного Кабінету і політичної платформи – тобто привернення до процесу широкого кола осіб – приваблює електорат, якого рідко просять про участь.

«Те, що їх слухають – є чимось свіжим для українців. Інші ж політики лише пояснюють», – каже науковець.

Стратегія Зеленського багато в чому, але особливо у використанні соціальних мереж, має на меті скористатися таким самим розчаруванням, яке свого часу допомогло політичному аутсайдеру Дональду Трампу стати президентом США, а «соціалістці» Александрії Окасіо-Кортес – пройти до Конгресу США.

І, за словами радника кампанії Зеленського Дмитра Разумкова, це повністю його власна ініціатива.

«Чесно кажучи, ідея ... належить Володимиру Олександровичу Зеленському», – зауважив Разумков в коментарі Радіо Свобода.

Але він швидко вказав на відмінності між використанням соціальних мереж Зеленським і Трампом. Разумков стверджує, що «[Зеленський] є більш відкритим», ніж президент США, і ставить питання електорату України безпосередньо через свої соціальні відео, а не веде односторонній діалог через плутані твіти.

Що стосується краудсорсингу свого потенційного уряду, Разумков каже, що «в нашій українській реальності політики зазвичай призначають людей на посади за принципом «друг-чи-ворог. Вони не враховують, наскільки добре чи погано це може бути для держави».

На вершині рейтингів

Саме проти такої поведінки бореться герой серіалу «Слуга народу» Василь Голобородько, якого грає Володимир Зеленський.

Змішуючи це зі своєю кампанією у реальному житті, російськомовний виходець з південного промислового міста Кривий Ріг сподівається, що той самий тип популізму і виступ проти статусу-кво підштовхнуть його до перемоги.

І поки що, здається, це працює.

«Я думаю, що він дуже схожий на свого [телевізійного] персонажа в реальному житті», – розповідає 21-річний бармен Ігор Біденко в коктейль-барі в Києві. «Але для мене важливішим є те, що він – хтось новий».

Опитування громадської думки, здається, відображають саме такі позиції.

Нове опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) показує, що Зеленський випереджає всіх інших кандидатів за підтримкою виборців, і має 26,4 відсотки.

Ще одне нещодавнє опитування Центру соціальних та політичних досліджень (SOCIS) також показує першість Зеленського: 23,8% українців збираються віддати йому свій голос.

Нинішній президент України Петро Порошенко відстає від Зеленського в обох опитуваннях, а за ним у списку йде колишній прем’єр-міністр Юлія Тимошенко. Опитування також вказують на те, що якщо Зеленський потрапить до другого туру, він зміг би перемогти як Порошенка, так і Тимошенко.

Відсутність досвіду: «перевага, а не тягар»

Кандидатуру Зеленського не оминули скандали та критика.

Січневе розслідування журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») виявили зв’язок Зеленського з трьома російськими кіно- та телевізійними компаніями.

Це викриття з’явилося після того, як Зеленський повідомив українським ЗМІ, що закрив весь свій бізнес в Росії у 2014 році після того, як Москва анексувала Крим, озброїла і підтримувала сепаратистів на сході України.

Критики також висловлювали занепокоєння з приводу відсутності у коміка політичного досвіду, а деякі навіть висловили думку, що його президентство стане «катастрофою».

Дійсно, Зеленський був би повністю зайнятим конфліктом на сході України (він сказав, що готовий вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб покласти цьому край) і переговорами щодо ключових економічних угод з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Але радниця Зеленського Ірина Венедиктова, яка очолює Кафедру цивільно-правових дисциплін у Харківському національному університеті імені Каразіна, і яка в даний час гастролює європейськими столицями, агітуючи за її кандидата, розповіла Радіо Свобода по телефону з Відня, що недосвідченість Зеленського є перевагою, а не тягарем.

Через те, що Зеленський є відкритим, сказала вона, «це дозволяє йому знаходити нові рішення».

Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус, який скептично ставиться до кандидатури Зеленського, і раніше заявляв, що віддав би перевагу підтримці кандидатури української рок-зірки Святослава Вакарчука, протягом останніх днів зіграв неофіційну роль посередника для Зеленського в організації зустрічей з деякими високопоставленими західними чиновниками.

23 лютого Абромавічус приєднався до Зеленського в переговорах з представниками МВФ та Світового банку, а також послом Франції в Києві Ізабель Дюмон.

«Я можу сказати вам, що з цими трьома зустрічами у суботу він впорався добре», – сказав Абромавічус, не надавши інших деталей. Він також додав, що Зеленський, якого виховували в сім’ї вчених і який вивчав право до того, як створив комедійну групу «Квартал 95», став бізнесменом, «рішуче ставив актуальні питання» і давав «вражаючі відповіді».

МВФ, Світовий банк і офіс Дюмон не відповіли на запити про коментарі щодо цих зустрічей. Прес-центр Зеленського, через який сам кандидат відмовився від запиту на інтерв’ю від Радіо Свобода, направив заяву, в якій сказано, що з Дюмон вони обговорили «забезпечення чесних і демократичних президентських виборів» і «двостороннє співробітництво» між Україною і Францією.

У заяві також містилася фотографія, на якій Зеленський посміхається біля посла:

«Він хороший слухач, він готовий прислуховуватися до порад», – сказав Абромавічус про Зеленського. «Велике питання в тому, до чиїх порад він збирається прислуховуватися», – додав колишній міністр.

Зв’язки із олігархом

Ще однією причиною занепокоєння критиків називають ділові зв’язки Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським, який володіє телевізійним каналом, на якому показують серіал «Слуга народу» і «Квартал 95».

Сам Зеленський, якого звинувачують у тому, що він маріонетка в руках олігарха, стверджує, що його стосунки з Коломойським – виключно ділові. Він розповів агенції Reuters, що якщо стане президентом, не поверне олігарху у власність «ПриватБанк» – найбільшого кредитора України.

«ПриватБанк», який, як виявили, використовували для масштабного шахрайства та відмивання грошей, націоналізували в 2016 році. Цей крок розлютив Коломойського, який стверджував, що все це підготував Порошенко, колишній голова Національного банку Валерія Гонтарева, а також МВФ з метою зменшення його політичного впливу.

«Я що, такий божевільний? Я хочу втратити своє життя, [свою] репутацію?», – сказав Зеленський агенції Reuters, коли його запитали про передачу «Приватбанку» Коломойському.

Не слід забувати про конкурентів

Здається, такий зв’язок поки що не гальмував кандидатуру Зеленського. Але, у той час, коли він завершує комедійне турне і зйомки третього сезону «Слуги народу» та стикається з більш складними питаннями із наближенням виборів, Зеленський буде все частіше піддаватися типу громадського засудження, з якими останнім часом зіштовхнулися його основні конкуренти.

Абромавічус заявив, що робити висновки ще зарано, незважаючи на те, що Тимошенко послабила свої позиції в опитуваннях після невдалих публічних виступів, а також корупційного скандалу, пов’язаного з сім’єю провідного союзника Порошенка у Раді національної безпеки і оборони, який негативно вплинув на чинного президента.

«Зеленський зараз впевнено лідирує, але Порошенко і Тимошенко є борцями», – сказав він. «Вони дуже досвідчені .... і Україна – це держава повернення старих політиків».

Незважаючи на те, що відбудеться 31 березня, Зеленський впевнений, що так чи інакше буде президентом. Адже дебют третього сезону «Слуги народу» та повернення президента Василя Голобородька до телеканалів має відбутися якраз під час підготовки до голосування.