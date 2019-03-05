Зеленського порівнювати з Рейганом недоречно – екс-чиновник адміністрації Рейгана

Рейган був губернатором Каліфорнії, досвідченим політиком, добре розбирався у проблемах, хоча його критики тоді говорили, що він некомпетентний. Їх не можна порівнювати – Рейгана і Зеленського

Хоча і колишній президент США республіканець Рональд Рейган, і кандидат у президенти України Володимир Зеленський вийшли із шоу-бізнесу, між ними існує величезна різниця, вважає колишній посол США в Україні, директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст. Коли Рейган був президентом США, Гербст працював у Державному департаменті.

«Рейган був залучений до політики навіть у шоу-бізнесі. Він був активний у профспілковій політиці із Гільдією акторів під час періоду Маккарті. Це було для нього важливим досвідом. До того ж він був губернатором Каліфорнії. Він був досвідченим політиком, добре розбирався у проблемах, хоча його критики тоді говорили, що він некомпетентний. Їх не можна порівнювати – Рейгана і Зеленського», – сказав Гербст, який загалом прослужив на дипломатичній службі 31 рік, в ефірі спеціального випуску Української служби Голосу Америки «Вибори президента України-2019: погляд із Вашингтона».

Інша учасниця дискусії, редакторка блогу UkraineAlert Атлантичної ради Мелінда Герінґ, додає, що великий вплив на становлення Рейгана як політика зробив його досвід роботи на компанію General Electric. У 1954 році Рейган почав вести телевізійну програму «Театр General Electric», а також подорожувати країною, виступаючи із мотиваційними промовами перед працівниками компанії.

«Він знав проблеми. Він говорив із людьми. І він це робив роками. Отже, перед тим, як він розпочав виборчу кампанію, він готувався до цього кілька років», – каже Герінґ.

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