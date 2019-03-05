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05 Березень 2019, Київ 23:52
Політика

Зеленського порівнювати з Рейганом недоречно – екс-чиновник адміністрації Рейгана

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Рейган був губернатором Каліфорнії, досвідченим політиком, добре розбирався у проблемах, хоча його критики тоді говорили, що він некомпетентний. Їх не можна порівнювати – Рейгана і Зеленського
Джон Гербст, екс-посол США в Україні

Хоча і колишній президент США республіканець Рональд Рейган, і кандидат у президенти України Володимир Зеленський вийшли із шоу-бізнесу, між ними існує величезна різниця, вважає колишній посол США в Україні, директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст. Коли Рейган був президентом США, Гербст працював у Державному департаменті.

«Рейган був залучений до політики навіть у шоу-бізнесі. Він був активний у профспілковій політиці із Гільдією акторів під час періоду Маккарті. Це було для нього важливим досвідом. До того ж він був губернатором Каліфорнії. Він був досвідченим політиком, добре розбирався у проблемах, хоча його критики тоді говорили, що він некомпетентний. Їх не можна порівнювати – Рейгана і Зеленського», – сказав Гербст, який загалом прослужив на дипломатичній службі 31 рік, в ефірі спеціального випуску Української служби Голосу Америки «Вибори президента України-2019: погляд із Вашингтона».

Джон Гербст
Джон Гербст

Інша учасниця дискусії, редакторка блогу UkraineAlert Атлантичної ради Мелінда Герінґ, додає, що великий вплив на становлення Рейгана як політика зробив його досвід роботи на компанію General Electric. У 1954 році Рейган почав вести телевізійну програму «Театр General Electric», а також подорожувати країною, виступаючи із мотиваційними промовами перед працівниками компанії.

«Він знав проблеми. Він говорив із людьми. І він це робив роками. Отже, перед тим, як він розпочав виборчу кампанію, він готувався до цього кілька років», – каже Герінґ.

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