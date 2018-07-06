Тимошенко звинуватила Порошенка у намірі зірвати вибори: як це розуміти

Петро Порошенко хоче «великої війни», щоб оголосити воєнний стан і зірвати президентські вибори. У цьому звинуватила чинного президента лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко. У БПП вже відреагувати – порадили викинути «кремлівські темники» і з’їздити на передову. У Тимошенко багато уява, заявив ватажок бойового угруповання «ДНР» Олександр Захарченко. Як розуміти заяву лідера «Батьківщини»?

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, за даними соціологічних опитувань, упевнено лідирує в симпатіях електорату на посаду майбутнього президента. Чинний лідер держави Петро Порошенко, натомість, поступово втрачає позиції, і до трійки фаворитів поки не потрапляє.

Саме тому, заявила Тимошенко, він вигадав підступний план, як зірвати волевиявлення, заплановане на березень 2019 року.

«Зараз розпочався глибокий переговорний процес із тими, хто ніби-то очолює «ЛНР/ДНР», із тими, хто окупував частину України. Порошенко хоче ініціювати початок великої війни. Він хоче, щоби були захоплені території, щоб усе палало. На цьому він хоче запроваджувати воєнний стан, і не проводити вибори в принципі», – заявила вона в ефірі «UA:Перший».

Тимошенко не роздивилась – війна уже ведеться, і її жертвами стали понад 10 тисяч загиблих та їхніх родин. Про це йдеться в офіційній реакції БПП.

«Поширення Юлією Тимошенко звинувачень на адресу Президента України у, нібито, бажанні розв’язати «велику війну», є безсовісним застосуванням темників махрової кремлівської пропаганди. Перш ніж робити такі заяви, радимо Тимошенко хоч один раз побувати на фронті, або звільнити хоча б одного заручника», – заявляють в президентській фракції.

Відреагували навіть підтримувані Росією сепаратисти. У екс-прем’єра України «багата фантазія», цитує ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка «РИА новости».

«Порошенко, і взагалі київська влада, ні на явному, ні на таємному рівні не виходили на контакт із нами», – сказав він.

Як оцінювати меседж Тимошенко?

Під час майже тригодинного звернення в рамках форуму «Новий курс України», Юлія Тимошенко говорила на найрізноманітніші теми, окрім того, як вирішити ситуацію на Донбасі. Тому ця її заяви про буцім-то переговори між Порошенко та «Л/ДНР» – це суто політтехнологічний крок, вважає політолог Сергій Таран.

«Юлія Тимошенко свідомо не педалює цю тему, тому що вона розуміє, що м’яч у секторі оборони – на полі діючого президента. Усі грають свою роль – хтось дипломата і головнокомандувача, хтось – опозиційного політика. А до виборів президента ще небагато часу», – каже Таран.

У те, що Адміністрація президента веде, нехай і неофіційно, переговори з «ДНР» і «ЛНР», політолог не вірить. Вони не є самостійними гравцями, і це чудово знають на Банковій, каже він.

Натомість, політолог Олег Саакян вважає, що знати напевне, ведуться такі переговори чи ні, неможливо – це питання віри, адже доказів немає.

«Сценарій запровадження воєнного стану розглядався і обговорювався в експертному колі давно, гіпотетична ймовірність дійсно є. Реальні можливості президента піти на другий термін не збігаються з його амбіціями. Тимошенко ж грає на випередження, робить токсичним реалізацію такого сценарію. І це унеможливолює гру у військовий стан», – каже Саакян.

Реакція соцмереж

Соцмережі також активно відреагували на заяву Тимошенко. Скажімо, журналіст і волонтер Юрій Бутусов розкритикував її, адже зі слів лідера «Батьківщини» можна зробити висновок, що вона не бачить ролі Росії у війні.

Волонтер Мирослав Гай прогнозує, що після слів Тимошенко дійсно може початись ескалація на Сході, проте не через гіпотетичні переговори з Порошенко, а тому, що Кремль використає заяву як привід для подальшої агресії.

Своїм меседжем Тимошенко дала зрозуміти електорату, що є проросійським кандидатом на майбутніх президентських виборах, вважає політолог Олеся Яхно.

Заява Тимошенко пролунала в ефірі телепрограми «Доброго ранку, Країно», спільного продукту Суспільного телебачення та «Ера медіа». І медіамайданчик для програми 6 липня відреагував на заяву Тимошенко.

«Створена телепрограма виходить у ранковий ефір із 6:30 по 9:30 на телеканалі «UA:Перший» як власний продукт ТОВ «Ера-Медіа». Суспільне інформує глядачів, що жодним чином не погоджувало запрошення для інтерв’ю Юлія Тимошенко та не мало впливу на обрання тем для обговорення. Суспільний мовник докладе усіх зусиль, аби надалі виробляти власне ранкове шоу з дотриманням належних стандартів подачі інформації!», – йдеться у заяві телеканалу.