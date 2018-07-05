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05 Липень 2018, Київ 12:53
Новини | Політика

Рада відмовилася розглядати оновлення складу ЦВК

Розгляд питання 5 липня підтримали менше від 226 необхідних депутатів

Верховна Рада України 5 липня відмовилися розглядати питання про оновлення складу Центральної виборчої комісії.

Попри те, що питання про звільнення членів ЦВК і призначення нових було в порядку денному парламенту, під час рейтингового голосування на підтримку розгляду цього питання не набралося необхідних 226 голосів депутатів.

У лютому цього року президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради подання щодо 14 кандидатур на посади нових членів Центральної виборчої комісії.

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1 червня 2014 року сплив семирічний термін повноважень 12 з 15 членів ЦВК.

У 2019 році в Україні мають відбутися чергові президентські і парламентські вибори – у березні і жовтні.

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