Хто саме блокує оновлення ЦВК?

Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що оновити склад Центральної виборчої комісії вдасться наступного тижня. Про це він заявив у п’ятницю на брифінгу. Напередодні ж парламент відмовився розглядати це питання, через що фракція БПП на знак протесту навіть покинула сесійну залу. Хто блокує оновлення ЦВК? Чому депутати не можуть домовитися і яка роль президента в оновлені складу Центральної виборчої комісії, котра відіграватиме важливу роль на майбутніх виборах? Про це у програмі «Ваша Свобода» дискутували народні депутати Вадим Івченко («Батьківщина») та Валерій Карпунцов (БПП), а також голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська та заступник голови ЦВК Андрій Магера.