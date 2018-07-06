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06 Липень 2018, Київ 19:43
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Хто саме блокує оновлення ЦВК?

Хто саме блокує оновлення ЦВК?
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Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що оновити склад Центральної виборчої комісії вдасться наступного тижня. Про це він заявив у п’ятницю на брифінгу. Напередодні ж парламент відмовився розглядати це питання, через що фракція БПП на знак протесту навіть покинула сесійну залу. Хто блокує оновлення ЦВК? Чому депутати не можуть домовитися і яка роль президента в оновлені складу Центральної виборчої комісії, котра відіграватиме важливу роль на майбутніх виборах? Про це у програмі «Ваша Свобода» дискутували народні депутати Вадим Івченко («Батьківщина») та Валерій Карпунцов (БПП), а також голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська та заступник голови ЦВК Андрій Магера.

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