Політики перетворили формування ЦВК на фарс – Кошель

Заява Ірини Луценко про можливе подання кандидатур до Центральної виборчої комісії президентом – вже далеко не перша, нагадує голова «Комітету виборців України» Олексій Кошель. Водночас підкреслює: хоча закон не зобов’язує обирати ЦВК за рік до виборів, краще зробити це не пізніше цього терміну. Директор Інституту аналізу і прогнозування Юрій Лісничий, окрім затягування часу з кадровими призначеннями, відзначає і брак довіри: не тільки між президентом і парламентом, а й у самій парламентській коаліції.

Координатор громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська підкреслює принципову важливість підтримки всіх фракцій, без якого ухвалити подання кандидатур нових членів ЦВК, не вдасться.

Підтримка буде забезпечена тільки в разі включення кандидатів від усіх політичних партій

«Підтримка буде забезпечена тільки в разі більш-менш репрезентативного включення кандидатів від усіх політичних партій, в тому числі від «Народного фронту», які попередньо не визнавали частину кандидатур, які були підтримані їхніми позапарламентськими лідерами. Тому, знову ж таки, для відновлення дискусій на цю тему, переподання є важливим. Але з боку парламенту має бути оперативна і якісна реакція на зміст цього подання, тому що є енна кількість процедур, якої потрібно дотримуватись», – зазначає Айвазовська.

Між тим голова Комітету виборців України Олексій Кошель нагадує – це не вперше, коли в парламенті анонсують появу нової ЦВК.

Ймовірність того, що за рік до президентських виборів, тобто до кінця березня, відбудеться ротація Центрвиборчкому – шанси є достатньо великими

«Минулого року кілька разів спікер Андрій Парубій також публічно обіцяв, що ось-ось, вже найближчими тижнями можемо очікувати внесення кандидатур. Але ймовірність того, що за рік до президентських виборів, тобто до кінця березня відбудеться ротація Центрвиборчкому – шанси є достатньо великими», – припускає Кошель в ефірі «Ранкової Свободи».

В іншому разі, за його словами, влада отримає новий удар по репутації в очах як виборців, так і закордонних партнерів.

Як розповідає голова Комітету виборців, основна затримка з оновленням складу ЦВК полягала в тому, що парламентські фракції впродовж кількох років не могли визначитись із кандидатурами.

«Також було певне затягування з боку президента, який більше ніж півроку не вносив кандидатури на розгляд парламенту. Зараз навіть інформація є закритою, і ми не володіємо повною інформацією, які кандидатури пропонували президенту парламентські фракції», – каже він.

Легітимність складу Центральної виборчої комісії не залежить від часу призначення її окремо взятих членів, стверджує заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера. Тим не менш зауважує: це треба робити задовго до виборів.

Призначати членів ЦВК треба завчасно для того, аби людина могла належним чином адаптуватись до нових умов роботи

«Призначати членів Центральної виборчої комісії треба завчасно для того, аби людина могла належним чином адаптуватись до нових умов роботи, в достатній мірі вивчити і законодавство, і міжнародну практику, і зарубіжний досвід. Тому для мене очевидно і природно, що таке призначення не може відбуватись буквально напередодні виборчого процесу», – аргументує Магера.

Безпосередній підрахунок бюлетенів та закріплення їх протоколом – це обов’язок дільничних виборчих комісій, нагадує заступник голови ЦВК.

«Роль і місце ЦВК є важливими через те, що цей орган забезпечує однакове застосування закону на всій території України. Цей орган затверджує форми документів, унікальних для всієї України, цей орган формує склад окружних виборчих комісій. Тому як правозастосовчий орган цей орган є дуже важливим», – пояснює він.

Кандидати у Центральну виборчу комісію, за словами Андрія Магери, повинні розбиратися у виборчих системах, розуміти їхні відмінності та принципи роботи.

На думку Олексія Кошеля, законодавство в частині укомплектування ЦВК достатньо якісно прописане.

«Фракції пропонують кандидатури президенту, президент їх розглядає, вносить проект постанови до парламенту, парламент підтримує ці кандидатури. Тобто є певна система пошуку компромісу».

Натомість, додає голова КВУ, проблеми починаються на етапі реалізації закону.

«Останні кілька років показали, що політичні сили перетворили процес формування Центральної виборчої комісії на фарс. Ми пам’ятаємо, коли президенту внесли надзвичайно велику кількість кандидатур для того, щоб він міг обирати. Тобто партії не визначались із тим, які фахівці представляли б їхні інтереси в Центральній виборчій комісії, а фактично штучно затягували процес ротації», – згадує Кошель.

Він вважає принципово важливим здійснити оновлення складу комісії не пізніше як за рік до виборів, хоча закон цього не вимагає.

Ротація може відбутися і за півроку, і за кілька місяців до дня голосування, і навіть жодної трагедії не станеться, якщо ротація відбудеться пізніше

«Відповідно до чинного законодавства, ротація може відбутися і за півроку, і навіть за кілька місяців до дня голосування, і навіть жодної трагедії не станеться, якщо ротація відбудеться пізніше. Але і для суспільства, і для міжнародної спільноти це буде надзвичайно серйозний сигнал щодо довіри до виборчих процесів», – обстоює свою думку громадський діяч.

Директор Інституту аналізу і прогнозування Юрій Лісничий припускає, що парламентарі знову підняли питання складу ЦВК, аби відволікти увагу громадськості від інших резонансних тем на кшталт створення антикорупційного суду. Тим не менш він визнає, що і питання Центральної виборчої комісії давно потребує вирішення.

Інший аспект, який відтіняє хід цього процесу – це взаємна недовіра

«Інший аспект, який відтіняє хід цього процесу – це взаємна недовіра. З одного боку, недовіра президента до парламенту і таке десь побоювання того, що не буде розуміння і затвердження кандидатур, які винесе президент, в парламенті, що вдарить в черговий раз по президентові», – констатує він.

Брак довіри Лісничий спостерігає і всередині самої Верховної Ради, більш того – в коаліції.

«Отой баланс хиткий, з одного боку, зручний для влади, який влада не хоче зруйнувати для себе, а з іншого боку, неможливість знаходження компромісу в досить збалансованій схемі призначення членів ЦВК. Але немає в деяких сил бажання зберегти нинішній статус-кво, який, як декому здається, не відображає стану суспільства», – описує ситуацію аналітик.

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