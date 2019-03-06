ЛГБТ, канабіс, проституція, зброя – про що мовчать кандидати-2019

ЛГБТ, вільний обіг зброї, легалізація канабісу і проституції: чутливих тем не знайти у програмах кандидатів у президенти.

Зробити висновки про їхнє ставлення до таких суперечливих тем можливо хіба що з їхніх публічних виступів. Та й такі згадки знайти або важко, або дуже важко, якщо кандидат має високий рейтинг.

Ми провели дослідження того, що кандидати з першої п’ятірки говорили на теми ставлення до ЛГБТ, володіння зброєю громадянами, легалізацію проституції та марихуани, і от що в нас із цього вийшло.

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Кандидат практично не виступає із політичними заявами і зрідка дає інтерв’ю в медіа. З тих інтерв’ю, які є на сьогодні, позиції кандидата щодо чутливих тем не висловлені, та й журналісти не ставили питання в цьому напрямку.

Все, що є в публічному просторі щодо Зеленського і зазначених тем, – це жарти Студії «Квартал 95» та «Ліги сміху». За деякі навіть довелося вибачатися через звинувачення у гомофобії. З останніх випадків – це висміювання співачки Зіанджі і номер про Буратіно, який врешті видалили з мережі YouTube, хоча він і залишився у повному випуску програми.

ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Заяв самого Порошенка на чутливі теми теж небагато. Є заяви його соратників, наближених осіб, але ми не можемо їх зараховувати до позиції кандидата. Таких питань до кандидата і чинного президента під час спілкування із медіа ставили небагато, зокрема, в контексті петиції від людей.

Про вільний обіг зброї:

«Я не підтримую тих, хто бажає ходити по вулицях зі зброєю, дестабілізуючи таким чином ситуацію, у містах, далеких від зони проведення АТО. Бажаєте використовувати зброю – прошу волонтером, добровольцем, у військкомат, пройдете курс навчання, пройдете тестування… У нас зараз дуже важлива функція оборони країни. І сьогодні як ніколи ви там потрібні. Ви хочете використовувати зброю проти мирних громадян? Ми не дамо цього робити. І ви будете притягнуті до відповідальності», – сказав Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам у 2015 році після того, як петиція про зброю набрала необхідну кількість голосів. Він тоді зауважив, що більшість українців проти вільного носіння зброї, і його думка з більшістю.

Про ЛГБТ:

Позицію можна виокремити теж із відповіді на петицію, яка вимагала захистити традиційні цінності і заборонити пропаганду «девіантної статевої поведінки».

«Поділяючи стурбованість громадськості щодо порушеної проблеми, хочу зазначити, що наше спільне завдання – побудувати толерантне, демократичне та європейське суспільство в Україні», – зазначає Порошенко і наголошує на тому, що права і свободи людей не можуть бути обмежені за Конституцією. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, додав він.

«Відповідно до статті 6 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» забороняються будь-які форми дискримінації, в тому числі й підбурювання до дискримінації (вказівки, інструкції або заклики, спрямовані на обмеження прав і свобод у зв’язку з притаманною особі будь-якою персональною ознакою, зокрема ознакою сексуальної орієнтації). Отже, будь-які законодавчі ініціативи, спрямовані на обмеження конституційних прав, є неконституційними», – відповів президент Петро Порошенко у 2018 році, до того ж навів низку статей законів, які захищають сімейні цінності, і доручив прем’єр-міністрові опрацювати питання прийняття загальнодержавної стратегії захисту і популяризації традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї.

Про легалізацію проституції: не знайдено

Про канабіс: не знайдено

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО

Юлії Тимошенко практично не ставлять питання на чутливі теми, або вона їх уникає. Знайти її позицію вдалося лише за 2015 рік відносно зброї, й те через те, що за цим питанням уважно стежать представники Української асоціації власників зброї.

Про вільний обіг зброї:

Юлія Тимошенко проти вільного носіння зброї громадянами, бо зброя «ментально не наша», бо українці спокійні і віруючі люди.

«Для цього є правоохоронні органи. Але з огляду на військову агресію не можна виключати цей варіант і розглядати його лише після проведення референдуму на цю тему», – сказала Тимошенко в ефірі телеканалу «112 Україна» у 2015 році.

​Про ЛГБТ: не знайдено

Про легалізацію проституції: не знайдено

Про канабіс: не знайдено

ЮРІЙ БОЙКО

Майже аналогічна ситуація, як і в Юлії Тимошенко. Різниця лише в тому, що заява про зброю свіжіша (2018 року). Щодо ЛГБТ, то гугляться виступи Юрія Бойка ще за часів правління Віктора Януковича.

Про вільний обіг зброї:

«Я думаю, що ми не готові до легалізації зброї, суспільство і без того сьогодні в напруженому стані. Я вивчав досвід, що Німеччина після Другої світової війни робила з тим, що в них була величезна кількість зброї на руках населення. Я вважаю, що цей шлях, в якомусь вигляді, буде повторений і нами. Вони перші три роки її просто викуповували. І ми повинні будемо викуповувати зброю у людей, давати нормальні гроші. А вже потім, здається, через п’ять років після цього періоду, в них настала кримінальна відповідальність за те, що не здали зброю. У нас на руках, за різними оцінками, 2–5 мільйонів одиниць нарізної зброї, незареєстрованої, і це проблема, яку доведеться вирішувати. Ми будемо вирішувати її, враховуючи міжнародний досвід», – сказав Юрій Бойко в інтерв’ю телеканалові «112 Україна».

Про ЛГБТ:

У 2013–2014 році Бойко лякав одностатевими шлюбами у разі підписання асоціації з ЄС, тоді ще з урядом Миколи Азарова. У 2015 році він заявляв, що парламентська коаліція розвалиться і будуть перевибори, бо депутати проголосували «за гомосексуалістів». Йшлося про антидискримінаційний закон.

Про легалізацію проституції: не знайдено

Про канабіс:

Юрій Бойко негативно відреагував на повідомлення в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун про користь медичного канабісу.

Та це складно вважати позицією саме щодо канабісу, бо Юрій Бойко в принципі критикує діяльність МОЗ і, зокрема, його очільниці.

АНАТОЛІЙ ГРИЦЕНКО

Є відповіді по всіх питаннях, і знайти їх було найлегше. Він погодився провести із журналістами Радіо Свобода один день своєї передвиборчої кампанії і відповів на чутливі запитання.

Про зброю:

Підтримує вільний обіг зброї, про це Анатолій Гриценко розповів в інтерв’ю Дмитрові Гордону: «Щоб убезпечити тих, хто поруч, – перевірка медична, психологічна, вміння володіти зброєю. Сейф на сигналізації, в якому вона зберігається. І відстрілювання патронів, на випадок, якщо хтось скоїв злочин. Усе. І тоді буде набагато спокійніше. Чи йдеться про повну легалізацію всього? Пройдімо перший етап, він буде непростим. Він пов’язаний із відновленням довіри, а зараз її немає».

Про ЛГБТ:

«Я буду гарантом захисту прав усіх громадян, незалежно від будь-яких ознак: раса, мова, релігія, голосував чи не голосував за мене – ніхто не буде дискримінований. Якщо ви запитаєте, чи піду я очолювати прайд, парад, – ні, не піду, все-таки у мене всередині цінності інші, я поважаю право когось на іншість, але коли воно демонструється – мені це не подобається», – сказав Гриценко в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я людина «традиційної» орієнтації, у мене є діти у шлюбі, але якщо ми говоримо про одностатеві стосунки, то в моєму розумінні це не злочин. Чи підтримав би я, чи ініціював би одностатеві шлюби? Станом на зараз – ні. Я цього ще не сприймаю», – додав він.

Про легалізацію проституції:

«Ми хочемо бачити правду, якою вона є, або бути страусом? Недарма кажуть, що проституція – одна із найбільш древніх професій, але насправді це не професія, це питання того, що люди такі, які є, запит є завжди, й пропозиція буде завжди. Це може бути прихованим, «кришуватися» якимись силовими структурами чи якимись бандитськими угрупованнями. Це завершується тим, що поширюються хвороби, що потім навколо кільцевої дороги і не тільки в Києві знаходять і побитих, і загиблих, тобто не захищений ніхто: ні ті, хто пропонує, ні ті, хто споживає. Хтось на тому заробляє, тому практику легалізації, коли це вводиться в рамки, я вважаю правильним шляхом», – сказав Гриценко в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Про канабіс:

«Щодо легалізації марихуани, я бачу відгуки різні, «за» і «проти», практику інших держав. Мені здається, це був би правильний крок».

Підсумки

Суперечливі питання, які неоднозначно сприймаються різними групами, політики часто намагаються уникати, розповідає політолог Ігор Рейтерович.

До того ж політтехнологи радять говорити на ті теми, які в першу чергу турбують суспільство. А питання ЛГБТ, зброї, марихуани і проституції не входять до десятки найважливіших тем, згідно з соціологічними дослідженнями, пояснює політолог.

Тож чим вищий рейтинг кандидата, тим менше він порушує такі теми.

«Кандидатам із нижчим рейтингом немає чого втрачати і за рахунок цього вони можуть намагатися «хайпонути», привернути увагу і подивитися, до чого це призведе», – вважає політолог Ігор Рейтерович.