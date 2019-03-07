НАБУ арештувало майно затриманих посадовців «Спецтехноекспорту» – Ситник

Національне антикорупційне бюро України арештувало майно затриманих чинного і 4 колишніх посадовців «Спецтехноекспорту», яких підозрюють у розтраті 55,5 мільйонів гривень коштів держпідприємства. Про це на брифінгу в Києві повідомив очільник відомства Артем Ситник.

«На сьогоднішній день мною як директором Національного антикорупційного бюро накладено тимчасовий арешт на майно підозрюваних до рішенню суду – це 25 земельних ділянок, 21 об’єкт нерухомості, 9 автомобілів. Відносно підозрюваних обрані запобіжні заходи у вигляді арешту з альтернативою застави різних сум», – повідомив Ситник.

За його словами, справа щодо посадовців «Спецтехноекспорту» лише одна з тих, які розслідує відомство.

«Загалом у розслідуваннях фігурує 10 державних підприємств, які входять у структуру «Укроборонпрому», більшість злочинів, які розслідуються, скоєні з 2014 по 20117 рік», – заявив Ситник, і додав, що йдеться про завдані державі збитки на суму близько1 мільярда гривень.

Солом’янський районний суд Києва 6-7 березня обрав запобіжні заходи чинному і 4 колишнім посадовцям «Спецтехноекспорту», яких підозрюють у розтраті 55,5 мільйонів гривень коштів держпідприємства. Для усіх визначили арешт з можливістю застави, і лише одному з фігурантів – домашній арешт.

25 лютого журналісти Bihus.info опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром».

Напередодні генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що з 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені 480 кримінальних проваджень щодо порушень на підприємствах державного концерну «Укроборонпром».