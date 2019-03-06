З 2014-го відкриті майже 500 справ щодо порушень в «Укроборонпромі» – Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що з 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені 480 кримінальних проваджень щодо порушень на підприємствах державного концерну «Укроборонпром».

«Встановлено збитків на загальну суму понад 350 мільйонів гривень, з яких підтверджено ревізіями і експертизами на суму понад 65 мільйонів гривень, з урахуванням останньої цифри за поточний рік, пов’язаної із тепер вже достатньо широковідомою фірмою «Оптимаспецдеталь», – це вже близько 100 мільйонів гривень. В результаті повідомлено про підозру 112 особам, з яких 6 директорів оборонних підприємств, 1 колишній генеральний директор і декілька начальників відділів, інженерів», – заявив генпрокурор на засіданні РНБО.

За словами Луценка, продовжується досудове розслідування у 150 кримінальних провадженнях, винесені вироки щодо 77 осіб.

Раніше сьогодні на засіданні РНБО президент Петро Порошенко заявив, що ініціює міжнародну комплексну перевірку діяльності державного концерну «Укроборонпром», а також запропонував розширити наглядову раду концерну за рахунок міжнародних фахівців з країн-партнерів, які є членами НАТО.

25 лютого журналісти Bihus.info опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.