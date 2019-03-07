Розтрати в «оборонці»: суд обрав запобіжні заходи чинному і 4 екс-посадовцям «Спецтехноекспорту»

Солом’янський районний суд Києва 6-7 березня обрав запобіжні заходи чинному і 4 колишнім посадовцям «Спецтехноекспорту», яких підозрюють у розтраті 55,5 мільйонів гривень коштів держпідприємства, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

«Керівнику підприємства суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 7 мільйонів гривень застави, колишньому очільнику держпідприємства – тримання під вартою з можливістю внесення 1,9 мільйонів гривень застави», – йдеться в повідомленні.

Екс-директору департаменту присудили арешт із заставою у 5 мільйонів гривень, колишньому начальнику сектору – тримання під вартою і 1,5 мільйона гривень застави та екс-заступнику директора – цілодобовий домашній арешт.

Рішення щодо можливого оскарження в апеляційному порядку поки немає.

25 лютого журналісти Bihus.info опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.