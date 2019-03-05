Посол США в Україні висловилася за звільнення очільника САП Холодницького

Посол США в Україні Марі Йованович заявила, що голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яким нині є Назар Холодницький, має бути звільнений.

«Задля цілісності антикорупційних інституцій має бути замінений спеціальний антикорупційний прокурор. Тому, хто був спійманий за наданням консультацій підозрюваним, як уникнути відповідальності по обвинуваченням у корупції, не можна довірити вести ці самі справи», – сказала Йованович у вівторок під час виступу в Українському кризовому медіа-центрі.

За її словами, «всі елементи антикорупційної архітектури» мають бути присутні і працювати ефективно.

У березні 2018 року НАБУ і Генпрокуратура звинуватили очільника САП в дисциплінарних правопорушеннях після того, як оприлюднили записи, зроблені на «жучок» у його робочому кабінеті.

26 липня минулого року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів оголосила догану, але не звільнила Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.