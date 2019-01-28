Від вересня 2018 року Холодницький отримав понад 400 тисяч премії – ЦПК

Від вересня 2018 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України отримав понад 436 тисяч гривень премії, повідомила громадська організація «Центр протидії корупції» із посиланням на свій запит.

Згідно із документом, премії виплачували на підставі наказів Генеральної прокуратури України. У серпні 2018 року премії не виплачували «у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення премія не виплачувалась».

У березні 2018 року НАБУ і Генпрокуратура звинуватили очільника САП в дисциплінарних правопорушеннях після того, як оприлюднили записи, зроблені на «жучок» у його робочому кабінеті.

26 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів оголосила догану, але не звільнила Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.