Росія не дозволяє розпочати миротворчий процес на Донбасі – Волкер

Росія не дозволяє розпочати миротворчий процес під егідою ООН на Донбасі, заявив 31 січня на телефонному брифінгу з Брюсселя спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки реалістичним є мирний план, який днями запропоновав посередник на переговорах від ОБСЄ Мартін Сайдік, Волкер наголосив: «Фундаментальним питанням є те, чи Росія готова погодитися з тим, щоб міжнародна миротворча місія замінила російські війська і створила справжній мир та безпеку на Донбасі. Якщо Росія готова на це погодитися, то це би відбувалося під мандатом ООН, і ООН могла б створити справжнє середовище безпеки, яке б дозволило виконати Мінські угоди і закінчити конфлікт», – вважає Курт Волкер.

«Головною проблемою є те, що Росія не погоджується з тим, що потрібні миротворчі сили, Росія заперечує той факт, що вона окупувала території», – додав американський дипломат.

Посередник на переговорах від ОБСЄ Мартін Сайдік запропонував замінити Мінські угоди новим мирним планом. В інтерв’ю австрійській газеті Kleine Zeitung він заявив, що йдеться про залучення ООН до проведення місцевих виборів і гарантування безпеки.



Сайдік сказав, що потрібний інший документ, який матиме «справжню політичну і правову вагу», оскільки Мінські угоди так і не були ратифіковані російським і українським парламентами. Сайдік також зауважив, що в новій угоді мають брати участь представники «окремих районів Донецької та Луганської областей».



Віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко, яка представляє Україну в гуманітарній підгрупі на мінських переговорах, в інтерв’ю Радіо Свобода перед переговорами в Мінську назвала пропозиції посла Сайдіка «нереалістичними».



За її словами, поява нового мирного плану означала фактично, що «потрібно пробачити Москві за порушення Мінських угод в гуманітарній сфері і сфері безпеки». На переконання Геращенко, Росія має бути покарана за невиконання Мінських угод.