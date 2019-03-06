Мінус ще один кандидат: Сергій Кривонос вирішив знятися з виборів президента

Перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Сергій Кривонос заявив про рішення зняти свою кандидатуру з виборів президента України.

«Поки йде війна і вірогідність відкритої агресії зі сторони нашого головного ворога Російської Федерації є занадто великою, мені довелося ухвалити зважене та дуже непросте для себе рішення щодо зняття своєї кандидатури з подальшої гонки за пост президента України. Я роблю це на користь громадян та майбутнього України. Вважаю сьогодні в тих умовах, в яких знаходиться держава, недоцільним зміну Верховного головнокомандувача Збройних сил України», – написав Кривонос у Facebook.

Сергій Кривонос подякував тим, хто його підтримував, і попросив не вступати у дискусії щодо його рішення.

ЦВК зареєструвала висуванця від партії «Воїни АТО» Сергія Кривоноса кандидатом у президенти України 5 лютого.

5 березня ЦВК скасувала реєстрацію Андрія Садового кандидатом у президенти. Він заявив про підтримку Анатолія Гриценка.

Раніше партія «Сила людей» закликала ще одного кандидата в президенти Дмитра Гнапа знятися з виборів до 7 березня.