Тимошенко і 5 мільйонів гривень: кандидату в президенти пропонували знятися з виборів – Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Генпрокуратура спільно з Державним бюро розслідувань та СБУ затримали двох осіб, які намагалися вручити долари в еквіваленті 5 мільйонів гривень кандидату в президенти Юрію Тимошенку за відмову балотуватися.

«Сам кандидат у президенти кілька днів тому після спроб вплинути на нього звернувся в ГПУ. Зловмисники затримані за статтею 157 ч. 3 ( перешкоджання здійсненню виборчого права). З огляду на відому слідству переписку затриманих виконавців із політиками, чекаю ґвалту про політичні репресії», – написав генпрокурор у Facebook.

Народний депутат України Юрій Володимирович Тимошенко має таке ж прізвище та ініціали, як ще один президентський кандидат, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Володимирівна Тимошенко. У лютому в ефірі програми «Право на владу» телеканалу «1+1» Юлія Тимошенко вимагала від президента України Петра Порошенка зняти з виборів кандидата Юрія Тимошенка.

Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Другий тур, у разі потреби, запланований на 21 квітня 2019 року.