Поліція затримала двох підозрюваних в організації сутичок у Черкасах (оновлюється)

Поліція Черкащини заявила про затримання «двох найбільш активних осіб», що підозрюються в організації заворушень 9 березня.

Як повідомляється, слідчі дії в рамках провадження за статтями «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» та «хуліганство» тривають, вирішується питання щодо офіційного оголошення згаданим особам про підозру. Кого саме було затримано, поліція не повідомляє.

Натомість на Facebook-сторінці черкаського осередку «Нацкорпусу» з’явилася інформація, що серед затриманих – голова осередку Дмитро Кухарчук. За цими даними, вдома у нього та інших затриманих триває обшук. Партійці звинувачують поліцію у низці процесуальних порушень і заявляють про репресії.

За даними силовиків, станом на 9 ранку 10 березня, до лікарень звернулося 22 поліцейських, які отримали травми під час протестів у Черкасах, з них 19 госпіталізували.

9 березня представники праворадикальної партії «Національний корпус» і її напіввоєнізованого крила «Національні дружини» влаштували акції з вимогами взяти під варту фігурантів звинувачень проекту «Бігус.інфо» в розкраданні в оборонній промисловості Олега Гладковського, якого називають наближеним до президента Петра Порошенка, і його сина Ігоря, а також арештувати їхні рахунки.

Акції відбулися спершу в центрі Києва, потім біля будівлі адміністрації президента в Києві.

Пізніше цього ж дня у Черкасах після виступу мітингу Петра Порошенка представники «Національного корпусу» намагались заблокувати його кортеж. Почалася бійка. Активісти спробували прорватись на сцену, застосовуючи піротехніку, поліція застосувала силу.

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