Поліція оновила дані щодо сутичок у Черкасах: 19 силовиків – у лікарні

Національна поліція оновила дані щодо своїх постраждалих співробітників під час сутичок із праворадикалами у Черкасах. За їхніми даними, станом на 9 ранку 10 березня, до лікарень звернулося 22 поліцейських, які отримали травми, з них 19 госпіталізували.

Поліція почала криманальне провадження за статтями «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» та «хуліганство».

9 березня представники праворадикальної партії «Національний корпус» і її напіввоєнізованого крила «Національні дружини» влаштували акції з вимогами взяти під варту фігурантів звинувачень проекту «Бігус.інфо» в розкраданні в оборонній промисловості Олега Гладковського, якого називають наближеним до президента Петра Порошенка, і його сина Ігоря, а також арештувати їхні рахунки.

Акції відбулися у центрі Києва, потім біля будівлі адміністрації президента в Києві. Пізніше цього ж дня у Черкасах після виступу мітингу Петра Порошенка представники «Національного корпусу» намагались заблокувати його кортеж. Почалася бійка. Активісти спробували прорватись на сцену, застосовуючи піротехніку, поліція застосувала силу.