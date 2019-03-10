Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 Березень 2019, Київ 12:32
Новини | Події

Поліція оновила дані щодо сутичок у Черкасах: 19 силовиків – у лікарні

Ілюстративне фото

Дивитись коментарі

Національна поліція оновила дані щодо своїх постраждалих співробітників під час сутичок із праворадикалами у Черкасах. За їхніми даними, станом на 9 ранку 10 березня, до лікарень звернулося 22 поліцейських, які отримали травми, з них 19 госпіталізували.

Поліція почала криманальне провадження за статтями «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» та «хуліганство».

9 березня представники праворадикальної партії «Національний корпус» і її напіввоєнізованого крила «Національні дружини» влаштували акції з вимогами взяти під варту фігурантів звинувачень проекту «Бігус.інфо» в розкраданні в оборонній промисловості Олега Гладковського, якого називають наближеним до президента Петра Порошенка, і його сина Ігоря, а також арештувати їхні рахунки.

Відео бійки праворадикалів з поліцією під Адміністрацією президента
Embed
Відео бійки праворадикалів з поліцією під Адміністрацією президента

No media source currently available

0:00 0:02:35 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Акції відбулися у центрі Києва, потім біля будівлі адміністрації президента в Києві. Пізніше цього ж дня у Черкасах після виступу мітингу Петра Порошенка представники «Національного корпусу» намагались заблокувати його кортеж. Почалася бійка. Активісти спробували прорватись на сцену, застосовуючи піротехніку, поліція застосувала силу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG