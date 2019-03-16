Праворадикали закидали іграшками свиней поліцію на Банковій – фото

У центрі Києва, 16 березня, близько тисячі людей, здебільшого члени праворадикальної політичної партії «Національний корпус» та організації «Національні дружини», провели акцію з вимогою покарати винних в корупції в оборонці. Свою акцію вони завершили біля Адміністрації президента жбурлянням іграшкових свиней у бік АП. Акція пройшла мирно. Тиждень тому, 9 березня, представники праворадикальної партії «Національний корпус» і її напіввоєнізованого крила «Національні дружини» влаштували акції з вимогами взяти під варту фігурантів звинувачень проекту «Бігус.інфо» в розкраданні в оборонній промисловості Олега Гладковського, якого називають наближеним до президента Петра Порошенка, і його сина Ігоря, а також арештувати їхні рахунки. Акції відбулися спершу в центрі Києва, потім біля будівлі Адміністрації президента в Києві. Пізніше цього ж дня у Черкасах після виступу мітингу Петра Порошенка представники «Національного корпусу» намагались заблокувати його кортеж. Почалася бійка. Активісти спробували прорватись на сцену, застосовуючи піротехніку, поліція застосувала силу.

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