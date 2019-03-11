25 правоохоронців постраждали під час сутичок у Києві та Черкасах – Варченко

25 правоохоронців потребували медичної допомоги після сутичок у Києві і Черкасах 9 березня. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив радник міністра МВС Іван Варченко.

«Кількість правоохоронців, які постраждали під час проведення мирних масових акцій в Україні збільшилося до 25 чоловік. Три чоловіки потребували меддопомоги у місті Києві, і 22 – у Черкасах», – сказав Варченко.

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За його словами, після сутичок у Черкасах поліція затримала двох людей і одну оголосила у розшук, після акції у Києві поки не затримала нікого.

«Наразі дві особи затримано і одна особа оголошена в розшук. Це стосовно подій, які відбулися 9 березня у Черкасах. По Банковій затриманих немає. Але, судячи з відео, яке зараз аналізується, проводяться слідчі дії в поліції, затриманих може бути значно більше, в рази більше у наслідок статті 296 – «масове хуліганство», статті 294 – «масові заворушення», статті 345 Кримінального кодексу України – «завдання ушкоджень представникам Національної поліції», – розповів він.

Загалом, як зазначив Варчинко, за період існування Національної поліції під час «мирних масових заходів» постраждали понад 2 тисячі правоохоронці.

9 березня представники праворадикальної партії «Національний корпус» і її напіввоєнізованого крила «Національні дружини» влаштували акції з вимогами взяти під варту фігурантів звинувачень проекту «Бігус.інфо» в розкраданні в оборонній промисловості Олега Гладковського, якого називають наближеним до президента Петра Порошенка, і його сина Ігоря, а також арештувати їхні рахунки.

Акції відбулися спершу в центрі Києва, потім біля будівлі Адміністрації президента в Києві.

Пізніше цього ж дня у Черкасах після виступу мітингу Петра Порошенка представники «Національного корпусу» намагались заблокувати його кортеж. Почалася бійка. Активісти спробували прорватись на сцену, застосовуючи піротехніку, поліція застосувала силу.

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