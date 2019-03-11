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11 Березень 2019, Київ 21:46
Новини | Події

25 правоохоронців постраждали під час сутичок у Києві та Черкасах – Варченко

Як зазначив Варчинко, за період існування Національної поліції під час «мирних масових заходів» постраждали понад 2 тисячі правоохоронці.

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25 правоохоронців потребували медичної допомоги після сутичок у Києві і Черкасах 9 березня. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив радник міністра МВС Іван Варченко.

«Кількість правоохоронців, які постраждали під час проведення мирних масових акцій в Україні збільшилося до 25 чоловік. Три чоловіки потребували меддопомоги у місті Києві, і 22 – у Черкасах», – сказав Варченко.


За його словами, після сутичок у Черкасах поліція затримала двох людей і одну оголосила у розшук, після акції у Києві поки не затримала нікого.

«Наразі дві особи затримано і одна особа оголошена в розшук. Це стосовно подій, які відбулися 9 березня у Черкасах. По Банковій затриманих немає. Але, судячи з відео, яке зараз аналізується, проводяться слідчі дії в поліції, затриманих може бути значно більше, в рази більше у наслідок статті 296 – «масове хуліганство», статті 294 – «масові заворушення», статті 345 Кримінального кодексу України – «завдання ушкоджень представникам Національної поліції», – розповів він.

Загалом, як зазначив Варчинко, за період існування Національної поліції під час «мирних масових заходів» постраждали понад 2 тисячі правоохоронці.

9 березня представники праворадикальної партії «Національний корпус» і її напіввоєнізованого крила «Національні дружини» влаштували акції з вимогами взяти під варту фігурантів звинувачень проекту «Бігус.інфо» в розкраданні в оборонній промисловості Олега Гладковського, якого називають наближеним до президента Петра Порошенка, і його сина Ігоря, а також арештувати їхні рахунки.

Акції відбулися спершу в центрі Києва, потім біля будівлі Адміністрації президента в Києві.

Пізніше цього ж дня у Черкасах після виступу мітингу Петра Порошенка представники «Національного корпусу» намагались заблокувати його кортеж. Почалася бійка. Активісти спробували прорватись на сцену, застосовуючи піротехніку, поліція застосувала силу.

Під час сутичок учасників акції, яку проводила партія «Національний корпус», із правоохоронцями. Київ, 9 березня 2019 року
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