ВибориБезБрехні: перевіряємо Гриценка, Зеленського та Шевченка

У межах фактчекінгового проекту до виборів президента України – #ВибориБезБрехні – Радіо Свобода публікує сьомий аналіз заяв кандидатів на посаду голови держави. Цього тижня в огляді – цитати Анатолія Гриценка, Володимира Зеленського та Олександра Шевченка. Детально про ініціативу та методологію читайте тут. ​

Народний депутат Олександр Шевченко

Дата: 7 березня 2019 року

Джерело: ефір луцького телеканалу «Аверс» (12:04-12:41)

Цитата: «Я наведу приклад Румунії. Генеральним прокурором стала жіночка десь такого віку, як ви. Вона залучила, як кажуть, у допомогу ФБР – Федеральне бюро розслідувань США. І багатьома літаками корупціонерів повивозили в Америку, дали їм пожиттєве ув’язнення з конфіскацією. І Румунія протягом кількох останніх років збільшила суттєво в рази, може, у десять разів бюджет. І в три-чотири рази збільшили заробітну плату. Зараз 700-900 євро в місяць заробітна плата середня у румунів».

Вердикт: практично всі тези неправдиві. Виняток – цитата про середню зарплату румунів. Без вердикту залишилася заява про співпрацю румунської прокуратури та ФБР у питанні боротьби з корупцією.

Чому? Лаура Кевеші стала генеральним прокурором Румунії у 2006 році, коли їй було 33. З 2013 до 2018 року вона очолювала Національний антикорупційний директорат. За ці п’ять років її відомство розслідувало тисячі антикорупційних проваджень, однак історії не відомий жоден випадок, коли румунських корупціонерів «багатьома літаками повивозили в Америку» та «дали їм пожиттєве ув’язнення з конфіскацією».

Бюджет Румунії в останні роки справді зріс, однак не «в рази». Згідно з даними на сайті Світового банку, у 2013 році валовий внутрішній продукт Румунії був на рівні 191 мільярда доларів. Євростат підрахував, що прибутки бюджету держави у 2013 році склали 33,3% ВВП, тобто 63,6 мільярда доларів, витрати – 35,5% (67,8 мільярда доларів). У 2017 році валовий внутрішній продукт країни зріс практично до 212 мільярдів. Бюджетні прибутки склали 65 мільярдів доларів, витрати – 71 мільярд.

На момент початку роботи Кевеші в Національному антикорупційному директораті в травні 2013 року середня зарплата в Румунії складала 2 226 румунських леїв (близько 510 євро до сплати податків). Наразі вона зросла до 4 938 леїв (близько 1040 евро), а не в «три-чотири рази».

Актор Володимир Зеленський

Дата: 23 лютого 2019 року

Джерело: відео YouTube-каналу «Зе!Президент» (19:14-19:24)

Цитата: «За оцінками Світового банку, нам туди [до Європи] крокувати, щоб наздогнати суто економічно, нам крокувати до Європи десь 100 років. І це за тієї умови, якщо раптом Євросоюз зупиниться і нас почекає»

Вердикт: неправда.

Чому? Найбільший валовий внутрішній продукт серед країн Європейського союзу у 2017 році мала Німеччина. Її ВВП на душу населення склав 44 470 євро. Світовий банк прогнозує пришвидшення економічного зростання в Україні до 4,5% у 2021 році. За умови такого зростання можна очікувати, що українська економіка наздожене німецьку через 64 роки, а не через 100.

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко

Дата: 3 березня 2019 року

Джерело: ефір телеканалу ICTV (2:17-2:29)

Цитата: «Треба «Укроборонпром» – структуру, яка торгує, яка працює на бізнес по закону – позбавити функцій формування [військово-технічної] політики й передати ці функції державному органу. Зараз цього немає».

Вердикт: теза про можливість «Укроборонпрому» визначати військово-технічну політику – неправдива.

Чому? «Укроборонпром», відповідно до його статуту та українського законодавства, не визначає засади військово-технічної політики України. Цей концерн є «уповноваженим суб'єктом господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі».

6 березня Рада національної безпеки та оборони доручила уряду розглянути питання створення органу, який формує військово-технічну політику.

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#ВибориБезБрехні – це спільний проект незалежних українських медіа, зокрема «​Громадського телебачення», «Української правди»​, VoxCheck, «Нового времени»​, Kyiv Post та Радіо Свобода. Він перевіряє на правдивість заяви претендентів на посаду президента. Результати публікуються щопонеділка і охоплюють заяви десятьох політиків, які, відповідно до соцопитувань, мають найбільший рейтинг. Незалежні медіа можуть долучатися до ініціативи як учасники або за допомогою перепублікації матеріалів.

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