ВибориБезБрехні: перевіряємо Ляшка, Вілкула та Мураєва

У межах фактчекінгового проекту до виборів президента України – #ВибориБезБрехні – Радіо Свобода публікує шостий аналіз заяв кандидатів на посаду голови держави. Цього тижня в огляді – цитати Олега Ляшка, Олександра Вілкула та Євгенія Мураєва. Детально про ініціативу та методологію читайте тут. ​

Народний депутат від Радикальної партії Олег Ляшко

Дата: 27 лютого 2019 року

Джерело: заява на сторінці у Facebook

Цитата: «Сумарна зарплата судді Верховного суду України разом з коштами на оздоровлення перевищує 130 тисяч євро на рік. Після Шотландії – це найбільший суддівський дохід в Європі».

Вердикт: неправда.

Чому? Проаналізуємо цитату Ляшка на прикладі прибутків голови Верховного суду Валентини Данішевської. Згідно з реєстром електронних декларацій про доходи, у 2018 році за роботу у Верховному суді вона отримала 3 101 732 гривні (96,5 тисяч євро відповідно до середньорічного курсу цієї валюти). Ця сума наведена до сплати податків.

У жовтні 2018 року Рада Європи оприлюднила звіт про якість правосуддя на континенті. Він базується на даних за 2016 рік. Тоді у 18 європейських країнах середня зарплата суддів тамтешніх Верховних судів була вищою, ніж 96,5 тисяч євро на рік. До речі, найбільше заробляли у Швейцарії – у середньому 331 854 євро. У Шотландії ж була найвища зарплата серед суддів, які лише починають свою суддівську кар’єру (у середньому 155 547 євро).

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул

Дата: 21 лютого 2019 року

Джерело: ефір одеського телеканалу «Репортер» (3:10-3:16)

Цитата: «Чи коли є провулок Шухевича. Тобто взагалі-то людини, нагородженої Залізним хрестом».

Вердикт: теза про Залізний хрест неправдива.

Чому? Залізний хрест – це такий німецький військовий орден. Український Інститут національної пам’яті називає інформацію про вручення його Шухевичу «міфом» і зазначає, що «не існує жодних відомостей про нагородження Шухевича будь-якими відзнаками Вермахту та Третього Райху».

Лідер партії «Наші», народний депутат Євгеній Мураєв

Дата: 20 лютого 2019 року

Джерело: ефір телеканалу «Наш» (1:19-1:40)

Цитата: «Зізнаюся зараз [голові Служби безпеки] Грицаку Василю Сергійовичу, я дивився заборонений фільм «Крим. Дорога додому». Там [президент Росії Володимир] Путін чітко говорив, коли операція із захоплення Криму почалася – коли почалася Корсунська трагедія. Коли «герої Майдану» били кримчан, що поверталися додому, били й вбивали. Палили їхні автобуси».

Вердикт: теза про вбивства неправдива.

Чому? Мураєв згадує пропагандистський фільм про анексію Криму, знятий російським телеведучим Андрієм Кондрашовим у 2015 році. Автор фільму, посилаючись нібито на дані українського Міністерства внутрішніх справ, говорить про сімох вбитих «антимайданівців» і 20 зниклих безвісти.

У 2015 році МВС України, на яке посилався Кондрашов, повідомило на запит Радіо Свобода: під час сутичок у Корсуні ніхто не загинув і не зник безвісти. Тобто «вбивства антимайданівців» у Черкаській області нічим, окрім тверджень російських журналістів, не підтверджуються.

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#ВибориБезБрехні – це спільний проект незалежних українських медіа, зокрема «​Громадського телебачення», «Української правди»​, VoxCheck, «Нового времени»​, Kyiv Post та Радіо Свобода. Він перевіряє на правдивість заяви претендентів на посаду президента. Результати публікуються щопонеділка і охоплюють заяви десятьох політиків, які, відповідно до соцопитувань, мають найбільший рейтинг. Незалежні медіа можуть долучатися до ініціативи як учасники або за допомогою перепублікації матеріалів.