Вчинки кандидатів у президенти: Порошенко, Тимошенко, Зеленський та інші

(Рубрика «Точка зору»)

Лідери президентських перегонів роблять спроби привернути до себе ще більше виборців. Заради цього вони мандрують Україною, дають інтерв’ю, роблять заяви і роздають обіцянки. Але деякі їхні вчинки можуть мати і зворотній результат, особливо якщо спостерігати уважно, а оцінювати прискіпливо.

Петро Порошенко з’їздив до Одеси, дав інтерв’ю українським телеканалам, а також ініціював міжнародний аудит концерну «Укроборонпром». Три, здавалося би, не пов’язані між собою події, все ж пов’язані – усі вони викликають спогади.

Візит до Одеси нагадує, що кандидата у президенти Петра Порошенка підтримує підозрюваний у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем мер цього міста Геннадій Труханов. І якщо від його гласної політичної підтримки Порошенко міг би відгородитися, то від організаційної допомоги на виборах відмовитися буде значно складніше, вважають як у міськраді, так і в Комітеті виборців Одеси.

Інтерв’ю Петра Порошенка трьом українським каналам нагадує картинку, яку українці бачили вже багато разів: глава держави, вузьке коло обраних ЗМІ, зручні запитання, зважені відповіді. Очікувано першим пригадується Віктор Янукович, просто тому, що він був останнім із попередників. Але в цю в «гру в інтерв’ю» грали і попередники Януковича.

Ініціатива щодо міжнародного аудиту концерну «Укроборонпром» нагадує слова генерального прокурора Юрія Луценка про те, що розслідування Bihus.info про схеми розкрадання в оборонній промисловості нічого нового не викрило, що ці схеми розслідуються вже кілька років. Чому було не підказати президентові ідею щодо аудиту в «Укроборонпромі» ще на початку слідства? Чи не полегшив би аудит розслідування?

Юлія Тимошенко дала міністрові внутрішніх справ Арсенові Авакову підстави сподіватися, що після президентських виборів він залишиться у своєму кріслі, якщо переможе саме вона. Бо, як пояснила Тимошенко, якщо вона виграє президентські вибори, то не матиме великої підтримки у парламенті, відтак і міністрів міняти буде не просто. Вона також додала: «Перше, що треба робити, – це не «дівчаток міняти», а систему».

Не зовсім зрозуміло про «систему». Відразу після слів про нестачу підтримки у парламенті Тимошенко каже: «Наше завдання – негайно прийняти нову Конституцію через всеукраїнський референдум». При тому, що чинна Конституція таких процедур не описує, а вимагає широкої підтримки конституційних змін саме парламентом.

Анатолій Гриценко підписав угоду про об’єднання зусиль на президентських виборах з Андрієм Садовим. Оскільки наявна соціологія не обіцяє Гриценкові потрапляння в другий тур, то на що будуть спрямовані об’єднані зусилля? У ЗМІ висловлювалися припущення, що після першого туру виборів тандем заявить про підтримку одного з тих кандидатів, хто вийде у другий. Припускають, що це може бути Володимир Зеленський. Утім, не можна остаточно виключати і того, що це буде Юлія Тимошенко. Точно зрозуміло, що не Петро Порошенко. І Гриценко, і Садовий вилили на нього вже стільки критики, що «перевзутися на ходу» вже не вийде. Тож варіантів лишається обмаль.

І як тут вгадати, який із цих варіантів більше не сподобається електоратові? А раптом виборці таку підтримку пригадають Гриценкові чи Садовому вже на виборах парламентських? Із іншого боку, можна буде розраховувати на вдячність переможця президентських виборів. Але це, знову ж таки, якщо правильно вгадати, кого підтримати.

Володимир Зеленський тим часом має інші проблеми. Бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв’ю BBC сказав, що «Україна потребує не одного Зеленського, а мільйонів зеленських». Важко зрозуміти ці слова якось інакше, крім як підтримку. А відкрита підтримка з боку Коломойського навряд чи є однозначною перевагою. Особливо на тлі того, як Володимир Зеленський доводить, що не є залежним від олігарха. Слова на підтримку і залежність – звісно, не одне й те саме. Утім, схильна до спрощень частина електорату може зробити і такий висновок.

Але цим проблеми Зеленського не вичерпуються. Кандидат у президенти заявляє, що проти нього готуються кримінальні справи і провокації. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що поліція виявила елементи апаратури для прослуховування біля офісу Володимира Зеленського. Служба безпеки України заявляє, що здійснювані нею «оперативно-технічні заходи» кандидата в президенти Зеленського не стосуються.

На цей момент кримінальні справи і провокації проти Володимира Зеленського лишаються проблемою теоретично можливою. Тоді як піар-ефект від шпигунських пристрастей навколо нього – є доконаним фактом.

Юрій Бойко також дав інтерв’ю трьом українським телеканалам. Чому б кандидатові у президенти і не приміряти на себе такий «президентський формат»? Раптом така візуалізація збільшить шанси на перемогу?

Виборцям могло б сподобатися і те, що кандидат має свій рецепт «відновлення миру в Україні». Але Юрій Бойко пропонує знайти компроміс із Росією і каже: «Перш за все, це мають бути гарантії з боку Росії щодо виконання досягнутих домовленостей». А чи можна будувати якісь плани, що базуються на гарантіях із боку Росії? Тіі, хто в це вірить, може вірити і в мирний план Бойка.

Огляд попередніх тижнів президентської кампанії дивіться тут:

Найгучніші заяви кандидатів у президенти: Гриценко, Тимошенко, Порошенко та Зеленський

Порошенко з Тимошенко ділять шанси, Зеленський – осторонь

Порошенко витрачає, Зеленський знімає, а Тимошенко скаржиться

Де Зеленський бачив СБУ, чого хоче Тимошенко, кого рятував Ляшко та як Гнап відповів за гроші, а Насіров не відповів

Лопата, шапки та Коельйо. Витівки і провали кандидатів за тиждень президентської кампанії​

Порошенко зізнався, Бойка підтримують, а Зеленський всіх випередив​

Президентська кампанія у витівках і провалах кандидатів. Підсумки тижня​

Старт президентської кампанії у витівках і провалах кандидатів. Підсумки тижня

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