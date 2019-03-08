Що відомо про зв’язки з Росією кандидатів у президенти України

Низка кандидатів на посаду президента України мають чи мали зв’язки з Росією – від родинних до бізнесових і політичних. В одних випадках ідеться про давнє радянське минуле, в інших про зв’язки, що після початку російської агресії були перервані. Але є й такі, що, схоже, тривають до сьогодні.

Володимир Зеленський

До 2014 року активно виступав, знімався в кіно і продюсував кіновиробництво у Росії. Після анексії Росією Криму і початку бойових дій на Донбасі припинив активну діяльність на території Росії.

Утім, як виявили журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), Володимир Зеленський до початку 2019 року лишався співвласником кінобізнесу в Росії, зокрема компанії «Грин Филмс». На рахунки цієї фірми у 2014 році надійшло понад 340 мільйонів рублів, у 2015-му – понад 208 мільйонів, у 2016-му – понад 123 мільйони, а у 2017 році – майже 180 мільйонів (серед них від оренди, роялті, ліцензійних платежів – близько 143 мільйонів рублів).

Спочатку Володимир Зеленський заперечував цю інформацію. Але згодом він визнав, що має стосунок до кінобізнесу в Росії, і заявив, що виходить зі складу акціонерів кіпрської компанії, яка заснувала «Грин Филсмс» та інші підприємства в Росії.

Петро Порошенко

Був власником юридичних осіб на території Росії, в Липецькій області, пов’язаних із діяльністю корпорації «Рошен». На початку 2017 року, за даними ЗМІ, Липецька фабрика «Рошен» припинила свою діяльність.

​Чи є щось спільного між Петром Порошенком і кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком, зацікавило не лише журналістів програми «Схеми». Розслідувати їхні зв’язки закликали і у парламенті Великої Британії.

Російське громадянство до шлюбу мала дружина старшого сина президента, народного депутата Олексія Порошенка Юлія. Її мати і батько Олена і Лев Аліханови далі живуть у Росії.

Юлія Тимошенко

У середині 1990-х, займаючись газовим бізнесом, співпрацювала із тодішнім президентом РАО «Газпром» Ремом В’яхіревим.

Тимошенко здійснювала управління копманією «ЄЕСУ», яка у 1995–1996 роках була найбільшим імпортером природного газу в Україну з Росії і з країн Середньої Азії.

Щоб налагодити відносини з новим керівником Росії, Тимошенко надала йому цілу низку важливих політичних і економічних послуг.

У серпні 2008 року Тимошенко відмовилася засудити напад Росії на Грузію, що низка політиків і експертів назвали політичною послугою Росії.

У 2009-му Юлія Тимошенко уклала з тодішнім прем’єр-міністром Росії Володимиром Путіним невигідний для України газовий контракт.

Тоді ж у Москві Тимошенко з Путіним разом кепкували з президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, висміявши інцидент із його краваткою, яку він нібито жував, коли російські війська вже були неподалік Тбілісі.

Юрій Бойко

Закінчив Московський хіміко-технологічний інститут.

Кандидатуру Юрія Бойка підтримує партія «Опозиційна платформа – за життя», головою політради якої є Віктор Медведчук. Бойко є прихильником Російської православної церкви в Україні. 2018 року був одним із керівників «хресної ходи» духовенства російської церкви в Києві, присвяченого 1030-літтю Хрещення Русі.

У червні 2016 року Бойко взяв участь у Петербурзькому економічному форумі, на якому заявляв, що приїхав налагодити стосунки між Україною і Росією.

Під час керування компанією «Нафтогаз» (2002–2005 роки) Юрія Бойка підозрювали у сумнівних схемах поставок природного газу з Росії і Середньої Азії. Згідно з даними розслідування Міністерства юстиції США, він виявився одним із власників компанії «РосУкрЕнерго».

Як відомо з декларації народного депутата Бойка, його дружина Віра Бойко у 2017 році від зареєстрованого в Москві ТОВ «Керуюча компанія «Група Поліпластик» отримала у вигляді «заробітної плати за сумісництвом» 1 мільйон 151 тисячу 524 гривень.

На рахунках у російському акціонерному товаристві «НК Банк» дружина Бойка зберігає 3 мільйони 321 тисячу 654 рублі і 48 тисяч 423 долари. Також Віра Бойко є власницею квартири площею 220 квадратних метрів і паркомісця в Росії (місто не вказане).

Олександр Вілкул

Неодноразово брав участь у проросійській акції «Безсмертний полк». Не приховував своєї дружби з такими громадянами Росії, як Йосип Кобзон чи Олександр Залдостанов на прізвисько «Хірург».

У січні 2018 року був одним із 36 депутатів, які голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької і Луганської областей.

Кандидатуру Олександра Вілкула на посаду президента висунула партія «Опозиційний блок – партія миру і розвитку».

До створення цієї партії долучився і раніше російський, а нині український мільярдер Вадим Новинський.

Вілкул є прихильником РПЦ в Україні.У 2016-му і в 2018 році брав участь у ході вірян цієї церкви.

Сергій Тарута

Голова ради директорів корпорації «Індустріальний союз Донбасу».

«ІСД» заснована в 1995 році. Є інтегрованою холдинговою компанією, що володіє пакетами акцій підприємств гірничо-металургійного комплексу. Контрольний пакет акцій корпорації належить пулу російських інвесторів.

​Власниками ще 49,9% акцій «Індустріального союзу Донбасу» були українські бізнесмени Сергій Тарута і Олег Мкртчан.

Але Сергій Тарута 2018 року заявляв, що Басманний суд Москви арештував його активи і він більше не є акціонером «ІСД».

Олександр Данилюк

Дружина Світлана Суродіна є засновником ПП «Атлант» і співзасновником ТОВ «Фірма Бекас ЛТД», зазначено у декларації кандидата у президенти.

Обидва підприємства були зареєстровані ще до окупації на території Автономної Республіки Крим. Їхнім керівником нині є громадянка Росії.

Обидва українські підприємства дружини Олександра Данилюка були перереєстровані за російським законодавством 7 жовтня 2014 року і продовжують свою діяльність у Криму як ООО «Атлант» і ООО «Фирма Бекас ЛТД», а дружина Данилюка позначена в російських реєстрах як їхня засновниця. Обидва підприємства сплачують податки і збори до російського бюджету.

Олег Ляшко

Стратегію виборчої кампанії Радикальної партії Олега Ляшка на парламентських виборах 2014 року розробив російський політтехнолог Ігор Шувалов, повідомляло інформаційне агентство «ЛІГАБізнесІнформ». Сам Ляшко заперечував це повідомлення.

​Ігор Смешко

У 1997 році, коли він очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони України, підписав з аналогічною структурою Збройних сил Росії угоду про взаємну відмову від ведення агентурної діяльності одне проти одного.

Дружина Юлія Смешко є власницею квартири площею 127 квадратних метрів в анексованому Росією Криму (м. Ялта)

Геннадій Балашов

За словами самого кандидата у президенти, він походить із російського дворянського роду Балашових.

Руслан Кошулинський

У середині 1990-х працював кухарем артілі «Полюс», яка видобувала золото у тайзі, в Красноярському краї Росії.