(Друкуємо мовою оригіналу)

В Москве задержан известный бизнесмен, гендиреткор компании «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) Олег Мкртчян, владеющий собственностью на Донбассе, в России и ЕС. Мкртчан арестован до 5 апреля и обвиняется в мошенничестве, а российское издание «Московский комсомолец», ссылаясь на свои источники, «близкие к украинскому руководству ИСД», сообщило, что задержание «может быть связано только с растратой средств, выделенных на проекты ИСД, на другие бизнес-проекты Олега Мкртчана». «Скорее всего, речь идет о кредитных средствах «Внешэкономбанка», которые использовались как для развития ИСД, так и для развития других предприятий, которыми Мкртчан владеет в РФ», – прокомментаровал «Украинской правде» безнес-партнер Мкртчяна Сергей Тарута. В корпорации ИСД говорят, что пока выясняют подробности дела и причины, по которым Мкртчан находился в Москве, но констатируют, что он проводил там очень много времени. Мкртчан – крупная фигура в украинском бизнесе, а за время войны на востоке к ситуации с предприятиями возглявляемой им группы был прикован особый интерес. Почему?

Олег Артушевич Мкртчан – один из трех учредителей финансовой группы «Индустриальный союз Донбасса» и его генеральный директор. Он также является одним из собственников Ревякинского металлургического комбината в России. Поэтому неудивительно, что Мкртчян проводил много времени в Москве.

Его партнер по бизнесу – народный депутат, лидер партии «Основа» Сергей Тарута: вместе они владеют 49,99% акций компании ИСД. Он утверждает, что с 2010 года не принимал участия в оперативном управлении деятельностью ИСД.

Что произошло с ИСД

В 2010 году контрольный пакет ИСД на кредит российского «Внешэкономбанка» выкупила группа российский бизнесменов во главе с Александром Катуниным, акцинером компании «Евраз».

Тарута и Мкртчан остались миноритарными акционерами ИСД, первый – главой совета директоров, второй – генеральным директором.

С началом войны

«Индустриальный союз Донбасса» – вторая по величине металлургическая корпорация в Украине. Главные активы корпорации – ПАО «Алчевский металлургический комбинат», ПАО «Алчевский коксохимический завод», ПАО «Экоэнергия» и Днепровский меткомбинат Дзержинского. Первые три предприятия после 2014 года остались на оккупированной территории, и несмотря на то, что были «национализированы» группировкой «ЛНР» еще в марте 2017 года, де-факто оставались под контролем собственников: это следует из того, что лишь через 9 месяцев, 18 декабря 2017 года, руководство ИСД заявило о потере фактического контроля над заводами.

Кто сейчас контролирует заводы ИСД в оккупации

Все они перешли под контроль компании «Внешторгсервис», который связывают с Сергеем Курченко. Это компания, контролирующая предприятия, которые российские гибридные силы забирали в украинских собственников на оккупированной территории. Издательство «Московский комсомолец», ссылаясь на свои источники, пишет, что одно время вернуть контроль над комбинатом пытался из России как раз Олег Мкртчян.

Но есть и версия, что работать в ОРДЛО получается

Также работа ИСД во время оккупации части востока Украины отметилась другим информационным поводом. Журналист Антон Швец высказывал версию, что ИСД якобы произвел неофициальный «обмен активами» с «Метинвестом» Рината Ахметова. У последнего в оккупации боевики отобрали Енакивский металлургический завод, и холдинг, как утверждает Швец, он обменял его на Днепродзержинский меткомбинат ИСД – по той причине, что «Индустриальный союз Донбасса» как раз имел возможность работать на неподконтрольной территории.

«Таким образом Ахметов, который более не мог контролировать ЕМЗ на оккупированных территориях, отдал его тем людям, которые могли контролировать его на оккупированных территориях» – такую версию высказывал Антон Швец.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)