У Британії закликали розслідувати зв’язки Порошенка і Медведчука

Під час дебатів у британському парламенті, на яких обговорювали загострення ситуації в Азовському морі та введення в Україні воєнного положення, депутат від Шотландської національної партії Мартін Дохерті-Г’юз закликав розслідувати зв’язки президента України Петра Порошенка і Віктора Медведчука – лідера проросійської громадської організації «Український вибір». Деякі британські політики висловили стурбованість із приводу запровадження в Україні воєнного стану. Обговорили також і надання Україні «практичної допомоги» для протидії російському тиску.

Депутат лівої націоналістичної Шотландської національної партії Мартін Дохерті-Г’юз 28 листопада під час дебатів у Палаті громад британського Парламенту закликав розслідувати зв’язки між президентом України Петром Порошенком і лідером проросійської організації «Український вибір – право народу» Віктором Медведчуком, якого як в Україні, так і поза її межами часто називають «правою рукою Путіна». Сам Медведчук відкрито говорить про свої проросійські позиції.

Повний текст дебатів, опублікованих на офіційному сайті парламенту, можна переглянути тут. На слуханні, що було присвячене українсько-російським відносинам, на запитання депутатів відповідав Алістер Берт, який на посаді державного міністра (фактично це заступник міністра) в Міністерстві закордонних справ і Міністерстві міжнародного розвитку відповідає, серед іншого, за питання щодо конфліктів, гуманітарної допомоги і безпеки.

«На тлі нелегальних і аморальних дій Росії в Україні президент України фліртує з воєнним станом. Коли отримують повноваження, передбачені воєнним станом, від них рідко відмовляються охоче, і незміцнілі демократії, які вдаються до них, рідко виживають. У цьому контексті чи може міністр запевнити Палату громад, що зв’язки між президентом України і «правою рукою» Володимира Путіна Віктором Медведчуком будуть повною мірою розслідувані та виявлені, і що ми, як член Європейського союзу, – доки ми ним є, – будемо з усією силою підштовхувати решту Європейського союзу до спільної дії і забезпечення того, щоб щодо Росії були запроваджені ще серйозніші санкції?» – сказав Мартін Дохерті-Г’юз.

Алістер Берт, політик від Консервативної партії, відповів, що в уряді вітають заяву Порошенка про те, що він обмежить повноваження, передбачені воєнним станом, а в Британії тим часом будуть «дуже ретельно стежити за можливим впливом і наслідками» воєнного стану.

Що за зв’язки?

Медведчук регулярно їздить на Банкову в адміністрацію Порошенка, як про те йшлося у розслідуванні журналіста програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») Михайла Ткача «Порошенко та Медведчук. Спільники?».

Журналістам вдалося зафіксували неафішований візит Медведчука до приватної оселі президента в Козині.

Протягом чотирьох місяців спостереження за візитерами президента «Схеми» помітили, що Віктор Медведчук регулярно приїжджає до адміністрації голови держави. А напередодні запровадження Росією санкцій проти українських громадян і компаній Порошенко і Медведчук зустрічалися щонайменше двічі – в адміністрації президента (24 жовтня) і вдома в Порошенка у Козині (27 жовтня).

Як повідомляють «Схеми», щоразу зустрічі Медведчука і Порошенка намагалися утаємничити – працівники Управління державної охорони і Національної поліції вчиняли спроби запобігти фіксації цих фактів журналістами.

У прес-службі Порошенка зустрічі з Медведчуком «Схемам» пояснили так: «Президент провів кілька зустрічей із Медведчуком, на яких висловив незадоволення через затягування процесу звільнення українських політв’язнів Кремля, яких незаконно утримують в Росії та на окупованих нею територіях, і виключно для зрушення з мертвої точки цього питання».

У Порошенка заперечили спільні з Медведчуком бізнес-інтереси, а також наголосили, що президент «відкрито називає Росію країною-агресором і не поділяє ідеї та політичні висловлювання Віктора Медведчука».

«Президент Петро Порошенко не мав, не має і не збирається мати жодних спільних бізнес-інтересів чи бізнесів зі спецпредставником СБУ з питань звільнення заручників в гуманітарній підгрупі ТКГ в Мінську Віктором Медведчуком», – наголосили в адміністрації президента.

Віктор Медведчук на запит журналістів не відповів.

Про ситуацію в Азовському морі

Щодо ситуації, яка склалася в Азовському морі, британські депутати широко засудили дії Росії. Алістер Берт також заявив: «Ми засуджуємо агресію Росії проти українських кораблів, які намагалися увійти в Азовське море 25 листопада. Ми далі глибоко стурбовані долею українських моряків, затриманих Росією, і закликаємо негайно їх звільнити. Росія знову продемонструвала бажання порушити суверенітет України, після нелегальної анексії Криму і будівництва Керченського мосту. Велика Британія, як і раніше, прагне підтримувати міжнародну систему, засновану на правилах, над якими Росія продовжує знущатися».

Депутат-консерватор Ієйн Данкан Сміт тим часом заявив: «Ми маємо справу з країною, з Росією, що є державою-ізгоєм. Вона незаконно окупує великі частини України, і вже той факт, що вона незаконно окупує Крим, означає, що вона не має жодних прав відповідно до міжнародного права на цю (Керченську – ред.) протоку чи будь-які втручання у судноплавство, які вона чинить».

Про воєнний стан

«Ми вітаємо запевнення президента Порошенка про те, що воєнний стан не буде використовуватися для обмеження прав і свобод громадян України і що повну мобілізацію розглядатимуть лише у разі подальшої російської агресії. Ми також вітаємо постанову українського парламенту, яка підтверджує, що президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року», – сказав Берт.

«Те, що влада України відреагувала оголошенням воєнного стану, непокоїть», – сказав депутат від Лейбористської партії Халід Махмуд. Та він згадав про повідомлення Берта, що Порошенко запевнив: вибори наступного року відбудуться за планом. «А доки події розгортаються, в Україні мають енергійно зростати належні демократичні структури, які мають упевнити Україну на демократичних основах, на яких ми хотіли б, щоб вона розвивалася», – сказав депутат.

Про допомогу Україні

На запитання політика від Консервативної партії Майкла Феллона щодо подальшої «практичної допомоги» Україні для відповіді на тиск Росії Алістер Берт відповів, що Велика Британія цього року надає Україні близько 30 мільйонів фунтів (близько 40 мільйонів доларів США) на підтримку низки сфер. Серед них: реформа управління, підзвітність, зв’язки з громадськістю та права людини.

Британія також надає 14 мільйонів фунтів (близько 18 мільйонів доларів США) у зв’язку з конфліктом, на проекти з безпеки та стабільності з метою підтримки української оборонної реформи. І це ще не все.

«Ми виділили цього року близько 3 мільйонів фунтів (майже 4 мільйони доларів США) для розвитку незалежних ЗМІ і боротьби з російською дезінформацією, а також 2 мільйони фунтів стерлінгів на вже наявні проекти… Щодо практичної підтримки України, в тому числі в питаннях оборони, Британія, безумовно, буде продовжувати свою відданість незалежності, суверенітетові і територіальній цілісності України», – сказав британський урядовець.