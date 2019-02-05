Що ти маєш зробити перед виборами?

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Зроби це перед виборами. Якнайскоріше. Навіть прямо зараз. Перевір себе в списках виборців! І займе це лише 2 хвилини. Не віриш? Ми засікали! Майже так само швидко можна змінити адресу для голосування. І ось тобі інструкції від «М Плюс».

Зайди на сайт https://www.drv.gov.ua – державний реєстр виборців. Обери «Особистий кабінет виборця». А далі – «Перевірка включення». Введи персональні дані та місце проживання.

І тобі прийде код на пошту. Встав його у спеціальне віконечко в особистому кабінеті… і вуаля! Інформація про те, де ти маєш голосувати і чи числишся в списках – в тебе на екрані. От і все!

Особливо це важливо для тих, хто в останні роки змінював реєстрацію чи є переселенцем. Але краще зробити всім.

А якщо ти ненавидиш інтернет і боїшся вписувати туди свої дані, то можна зробити по-старому – зайти в найближчий відділ реєстру виборців. Їхній перелік теж на www.drv.gov.ua

А що ж робити, якщо хочеш голосувати там, де живеш насправді, а не там, де зареєстрований? Або якщо 31 березня будеш за кордоном. Все теж досить просто і швидко. Хвилин 15.І часу в тебе – до 25 березня.

Прийди до найближчого відділу реєстру виборців з паспортом і подай заяву про тимчасову зміну місця голосування. До заяви додай документ чи копію, які підтверджують місце бажаного голосування. Це може бути довідка з роботи чи навчання, документ права власності або договір найму житла, квитки чи навіть путівка в санаторій.

Виборці з тимчасово окупованої частини Донбасу та окупованого Криму можуть не додавати ці документи. А просто показати паспорт із тамтешньою реєстрацією.