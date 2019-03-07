Садовий і Гриценко підписали угоду про об’єднання зусиль на президентських виборах

Колишній і чинний кандидати у президенти Андрій Садовий і Анатолій Гриценко підписали угоду про об’єднання зусиль на президентських виборах. Про це вони заявили на спільному брифінгу у Києві.

«Тепер я розумію, що мені треба виконувати дві президентські компанії і свою, і Андрія Івановича (Садового – ред.)», – сказав Гриценко.

За його словами, у нього із Садовим збігаються базові цінності збігаються, і виписувати всі умови немає сенсу.

Із зачитаного тексту угоди Гриценко заявив, що зобов’язався «бути чесним».

Гриценко додав, що у всіх представників, які вважають себе демократичними силами, є дедлайн до 00:00 годин сьогоднішнього дня, щоб об’єднатися разом із ним.

Андрій Садовий, у свою чергу, заявив, що до угоди із Гриценком додав своє особисте зверення до громадян країни, в якому, серед іншого, йдеться про необхідність зробити вибір і прийти на вибори. Садовий також повідомив, що на майбутніх парламентських виборах його політична сила братиме активну участь.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Поки про намір знятися з виборчих перегонів заявили Сергій Кривонос, Дмитро Гнап і Андрій Садовий, але лише заяву останнього офіційно задовольнила ЦВК.