Суд у Києві розгляне позов Гриценка до Порошенка

Шостий апеляційний адміністративний суд 7 березня розгляне позов кандидата в президенти України Анатолія Гриценка до чинного голови держави, кандидата в президенти Петра Порошенка.

Відповідне повідомлення розміщене на сайті суду. Засідання має початися о 10:30.

Як повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» представник Гриценка в ЦВК Руслан Чорнолуцький, він просить суд визнати передвиборчою агітацією інформацію у вигляді 74 фотографій про робочу поїздку Порошенка 2 березня до Одеської області, розміщену на офіційному сайті президента.

Гриценко просить суд зобов’язати Порошенка оплатити цю передвиборчу, на його думку, агітацію з його виборчого фонду й утриматися від використання для цих цілей бюджетних коштів.

Крім того, Гриценко подав до суду ще два аналогічні позови щодо поїздок президента на Донеччину.

В адміністрації Порошенка справу не коментували.

Третіми сторонами в справі суд визначив Адміністрацію президента і ЦВК.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Раніше ЦВК зареєструвала 44 кандидатів. Нещодавно про зняття своєї кандидатури і підтримку Гриценка заявив мер Львова Андрій Садовий.

6 березня про рішення зняти свою кандидатуру з виборів президента України заявив перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Сергій Кривонос.