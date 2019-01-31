Кандидат у президенти Гриценко позивається до ЦВК

Кандидат у президенти України, голова партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко подав позов до суду на Центральну виборчу комісію, поінформував він сам у мережі Facebook.

За словами політика, він зробив це «через протизаконну вимогу до кандидата в президенти працювати з Державним реєстром виборців виключно в будівлі ЦВК».

Як вказано в оприлюдненому Гриценком фото позову, документ поданий до Шостого апеляційного адміністративного суду в Києві.

Кандидат у президенти вимагає скасувати вимогу, яка дає можливість працювати з реєстром виборців лише йому самому і лише в будівлі головного виборчого органу країни. Гриценко стверджує, що «розглянути цей позов суд має у стислі терміни – впродовж двох днів».