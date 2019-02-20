Вінник обвинувачує Гриценка. Сам кандидат у президенти каже, що вже виграв суд

Кандидата у президенти Анатолія Гриценка звинувачують у зловживаннях на посаді міністра оборони України. Цю місію виконує парламентська ТСК на чолі з депутатом від БПП. Сам Гриценко обвинувачення не тільки відкидає, а й заявляє, що вже спростував їх у суді.

Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України щодо розкрадання в Збройних силах України очолює депутат від «Блоку Петра Порошенка» Іван Вінник. Вочевидь саме голова комісії спрямовує напрямок слідства. Він же став головним доповідачем під час чергового засідання ТСК. Йшлося про причетність до продажу військового майна екс-міністра оборони Анатолія Гриценка, який, за формулюванням Івана Вінника, «за дивним збігом обставин зараз балотується у президенти». Чи є збігом обставин те, що парламентська комісія засідає саме в розпал президентської кампанії, депутат від БПП не уточнював.

Раніше Анатолій Гриценко заявляв, що міністр оборони України не може розпродувати військове майно, оскільки це функція Державної компаній «Укрспецекспорт», яку міністр не контролює.

Але голова ТСК під час засідання навів цитату з інтернет-публікації датованої 2007 роком, яка ніби то передає слова самого Гриценка.

«27 серпня прем’єр-міністр України Янукович підписав постанову уряду, який зняв заборону на реалізацію надлишкового майна, що діяла з 22 вересня минулого року», – прочитав Вінник.

Є ціла низка наказів Гриценка про призначення представників Міністерства оборони, які реалізовували продаж військового майна

Серед іншого депутат навів копію документа, в якому Анатолій Гриценко на посаді міністра оборони начебто звертається до керівника Фонду держмайна прискорити розробку проекту продажу, оцінки та затвердження переліків військового майна.

«Також є ціла низка наказів міністра оборони Гриценка про призначення представників Міністерства оборони, які власне реалізовували продаж військового майна», – запевняє Вінник.

З цього голова ТСК зробив висновок, що хоч продажем майна займались спецекспортери, але вони керувались документацією, яку підписували уповноважені Гриценком заступники.

Крім того, Іван Вінник звинуватив Анатолія Гриценка, що з бойового чергування незаконно зняли діючий ракетний комплекс С-300.

«По документах він був нібито розібраний на запасні частини, відповідно уцінений до рівня 8 мільйонів гривень, що на той час по 5 гривень коштував долар – складало 1,6 мільйона доларів США. Він був переданий для реалізації компанії «Укроборонсервіс», що є державним підприємством у складі «Укрспецекспорт», – сказав депутат.

Також Іван Вінник заявив, що Анатолій Гриценко причетний до оборудок із землями Міністерства оборони, коли ділянки передавалися забудовникам в обмін на частину майбутнього житла. У голови парламентської ТСК виникли сумніви, що вартість такого житла відповідала вартості землі.

Анатолій Гриценко на засідання парламентської ТСК під головуванням Івана Вінника не прийшов, хоч його туди і запрошували.

«Я надіслав листа голові ТСК пану Виннику. Я не братиму участь в брудних виставах, на які перетворюються засідання ТСК. З повагою до парламенту як важливого державного інституту, я надам оперативно відповіді на питання, які цікавлять комісію. Я запропонував направити їх у письмовій формі. Відповіді у письмовій формі будуть вичерпними», – заявив кандидат у президенти під час прес-конференції у Тернополі.

Є судове рішення, яке говорить, що все це брехня, але вони все одно це поширюють. Я краще поспілкуюсь із людьми, ніж буду витрачати час на підтанцьовку Порошенка

Гриценко також нагадав, що вперше подібні звинувачення проти нього з’явилися ще у 2014 році, але відтоді так і не було порушено кримінальну справу, і у період між виборами на допити його не викликали. Крім того, за словами кандидата у президенти, він подібні звинувачення вже спростовував у суді.

«Я терпів все це, а потім пішов в суд та виграв його. Суд сказав, що всі ті звинувачення неправдиві, а суд вимагає спростування. Є судове рішення, яке говорить, що все це брехня, але вони все одно це поширюють. Завтра я працюю в Чернівцях, тому краще поспілкуюсь із людьми, ніж буду витрачати час на підтанцьовку Порошенка», – наголосив Анатолій Гриценко.